كومان: لا أفهم تقنية الفيديو، ولا أهتم بكم نخسر

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث خسارة فريقه من ريال مدريد في كلاسيكو الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أعرب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن غضبه من خسارة فريقه لمباراة الكلاسيكو اليوم أمام ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق تعرض للظلم من المباريات الاخيرة من قبل تقنية الفيديو.

وقال كومان: "لا أفهم تقنية الفيديو، كل القرارات في آخر خمس مباريات كانت ضد برشلونة، لم أشاهد أي قرار في صالحنا وهناك الكثير من الأمثلة".

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وأضاف: "ركلة الجزاء لميسي أمام إشبيلية والبطاقة الحمراء اليوم، بالإضافة للبطاقة الخاصة باليوم وركلة الجزاء، عندما يتم مسك أي لاعب للأمام يجب أن يسقط للأمام وليس للخلف، أتمنى أن يخبرني أحدهم كيف تعمل تقنية الفيديو في إسبانيا".

وأردف: "توقيت ركلة الجزاء كان قاسيًا وغير سير اللقاء، أريد من تقنية الفيديو أن تكون أكثر عدلًا مع كل الأندية، نعم لقد أمسك لونجليه راموس لكن ليس بالقدر الكافي ليسقط، وكان هناك دفعة من راموس للونجليه وتلك أيضًا كان يجب أن يتم احتسابها".

وأكمل عن أداء الفريق في اللقاء: "لقد لعبنا مباراة جيدة، ولم أهتم للخسارة بثلاثة أو أربعة لهذا قمت بتلك التغييرات، لقد كانت خطتنا تقتضي السيطرة على المباراة وغيرنا مركز ميسي واعتمدنا على سرعة أنسو فاتي".

وأنهى تصريحاته: "لا أرى أن فريقي يستحق الخسارة، وكان يجب أن أعتمد على الشباب في خطة اليوم فهم ضمن الفريق في النهاية".

جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد يصل به للنقطة رقم 13 في المركز الأول، بينما استمر رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر.