كومان: لا أعلم إذا كان هناك تقنية فيديو أمام خيتافي

كومان يعلق على التحكيم وقرارات مباراة فريقه اليوم أمام خيتافي الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تسائل رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة إذا ما كان هناك تقنية فيديو في لقاء فريقه اليوم أمام خيتافي بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان بعد اللقاء، وأكد خلالها أن الفريق لم يقدم أفضل ما لديه خلال الشوط الثاني من المباراة.

وقال كومان: "لم نلعب الشوط الثاني بطريقة جيدة، وخسرنا الكثير من الكرات، أعتقد أن الأداء الأفضل بالنسبة لنا كان في الشوط الأول".

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وأضاف: "لا أحب الحديث عن الحكام وكل شخص يكون لديه رأي خاص به، لكنني لا أعرف إذا كان هناك تقنية فيديو في لقاء اليوم".

وكان حكم اللقاء قد أشهر بطاقتين لمدافع خيتافي نيوم دون أن يشهر البطاقة الحمراء في وجهه، كما كانت ركلة الجزاء التي احتسبها لأصحاب الأرض مثيرة للجدل.

وأردف عن مستوى جريزمان: "لدينا الكثير من النجوم أصحاب المستويات الرائعة في الأمام منهم جريزمان وليونيل وفاتي الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز".

وتطرق للحديث عن بيدري: "لقد قدم مستويات جيدة، لقد أردت أن أريح كوتينيو قليلًا وبيدري كان يظهر بعض الجودة مؤخرًا".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بعد خوضه لأربع مباريات فقط من أصل ستة.