كومان: لابورتا أراد مضايقتي بسبب فاينالدوم!

اتهم رئيس برشلونة بالتسبب في فشل الصفقة

بعد ظهور تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومطالبه من أجل التجديد مع برشلونة في 2020 كما حدث مع جيرارد بيكيه، خرج رونالد كومان مدرب الفريق السابق للكشف عن المزيد من الكواليس.

المدرب الهولندي يصر على أنه لم يحصل على المعاملة العادلة في برشلونة، وهو ما تسبب في فشل تجربته في كامب نو وفقًا للعديد من تصريحاته.

وعاد كومان لإثارة الجدل من جديد، حول محاولاته من أجل التعاقد مع جورجينيو فالينالدوم من ليفربول، والذي قام باختيار الانتقال لباريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2021.

ماذا قال كومان عن فاينالدوم؟

كومان اتهم جوان لابورتا رئيس برشلونة بالتسبب في فشل ضم اللاعب قائلًا لصحيفة "AD" الهولندية:"حاولت التعاقد مع فاينالدوم لكني فشلت، لأن الرئيس أراد أن يزعجني بدلًا من رغبته في التعاقد مع اللاعب".

وأضاف:"تصرفاته أدت إلى تأخير الصفقة ولذلك قرر فاينالدوم الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وإذا لم يحدث هذا الموقف لكان لعب لبرشلونة".

وتابع:"كنا نتفاوض لبضعة أسابيع لكن النادي رفض اتخاذ أي خطوة حاسمة وظهر باريس الذي كان أكثر سرعة وحسمًا، كان من الصعب أن يقول لا لبرشلونة لأننا كنا من أوائل الأندية التي حاولت ضمه".

كيف انتهت تجربة كومان في برشلونة؟

صاحب الـ59 سنة الذي يعتبر من أساطير النادي الكتالوني كلاعب، عاد كمدرب في أغسطس 2020 ورحل في أكتوبر 2021 بسبب تعثر النتائج.

كومان حصل على لقب كأس إسبانيا، ولكن علاقته توترت كثيرًا بلابورتا في الأشهر الأولى من تواجد الهولندي في النادي، ليرحل ويأتي بدلًا منهم المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

وأما بالنسبة لفاينالدوم فهو الآخر لم تنجح تجربته مع باريس، واتجه إلى نظيره الإيطالي روما على سبيل الإعارة.