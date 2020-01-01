كومان عن نتائج برشلونة: أنا المسؤول ولكن من الذي يضع هذا الجدول!

وضعية غير مريحة مؤخراً في برشلونة

حمل رونالد كومان، مدرب برشلونة، نفسه مسؤولية الهزائم الأخيرة للفريق الكتالوني، وأكد أن فريقه سيدخل بالقوة الضاربة لقاء يوفنتوس المقبل.

وتناقلت بعض الصحف تقارير عن قرار من المدرب بإراحة نجومه أمام الفريق الإيطالي في ظل ضمانه للعبور.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لقمة الثلاثاء: "الهدف هو الفوز وصدارة المجموعة، نعاني بسبب جدول المباريات، لا يمكن اللعب في المساء السبت ثم الثلاثاء في الأبطال، الأمر تكرر معنا".

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وأكمل: "ديمبيلي أُصيب بسبب ضغط المباريات، الأمر سلبي بسبب تاريخه مع الإصابات، لا أعرف صراحة من يضع جدول المباريات".

وعن تراجع النتائج: "المسؤولية على المدرب دائماً، نشعر بالحزن بسبب الخسائر ونحلل الوضع، لا أخفي غضبي عن اللاعبين، ولكن الخسارة من قادش تختلف عن تلك أمام أتلتيكو".

وأتبع: "أريد الأقصى من كل لاعب، وليس فقط ميسي، أريد منه تواصلاً جيداً في المباريات كما أفعل مع بقية قادة الفريق، لا أريد إضاعة الطاقة بالحديث عن تلك الأمور".

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وعن التغييرات في التشكيل: "سندفع بالأفضل لأننا نريد الفوز، نفتقد للحلول على الأجنحة بسبب غياب فاتي وديمبيلي، ولكن أريد فريقاً في حالة بدنية طيبة، سنرى بعد التدريب الأخير".

وواصل: "الفرق في الدوري تعرفنا جيداً ولذا تغلق المساحات، عكس أوروبا، ولكن يجب أن نجد الحل ونفوز في المباريات، لو سجلنا مبكراً لاختلفت الأمور".

وأردف: "ميسي الأفضل في العالم وأعترف أننا نعتمد عليه كثيراً في الهجوم لأنه الأفضل في العالم ولكن ليس هو من يرتكب الأخطاء الدفاعية ويجعلنا نتقبل أهدافاً غير معقولة".

وحول مواجهة مواطنه ماتياس دي ليخت وأيضاً كريستيانو رونالدو: "من المحزن أنه في يوفي وليس هنا، ولكن الأمر حدث قبل وصولي، هو ربما الأفضل في مركزه بالعالم، وهو شخص طيب أيضاً".

وأردف: "المواجهة ليست فردية وليست فقط ميسي ورونالدو، بل مواجهة فريقين كبيرين، يجب أن ندافع جيداً أمام رونالدو الذي يعد من الأفضل بسبب عمله وأهدافه".

وختم: "غداً سنستمتع بالثنائي ميسي ورونالدو، الأفضل في آخر 15 عاماً، الثنائي الذي كافح على الأهداف والألقاب، يجب أن نذكر ذلك ولا نقارن بينهما".

يذكر أن برشلونة يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، بفارق ثلاث نقاط عن خصمه يوفنتوس قبل قمة الثلاثاء المقبل.