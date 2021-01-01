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كومان: شتيجن برهن على أهميته مجددًا وبوتش طلب تنفيذ الركلة الأخيرة

محمود ضياء
محمود ضياء
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Ronald Koeman Barcelona
المدرب الهولندي فخور بلاعبيه بعد الانتصار على ريال سوسييداد.

أشاد الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة بلاعبيه بعد الصعود لنهائي كأس السوبر الإسباني أمس الثلاثاء.

برشلونة كان قد فاز على ريال سوسييداد بركلات الترجيح 2/3 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

كومان قال في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت مباراة رائعة بالنسبة لي، قدمنا مباراة جيدة وكذلك ريال سوسييداد أيضًا وكنا نعلم أن ضربات الجزاء تعتمد على حارس المرمى لذلك أنا فخور بلاعبيني".

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    وأضاف المدرب الهولندي: "امتلاك حارس مرمى مميز مهم لأي فريق ونحن نملك شتيجن بالفعل، لقد ظهر في الوقت المناسب خلال المباراة وضربات الترجيح".

    تير شتيجن كان بطل ركلات الترجيح الأول بعد تصديه لأول ركلتي جزاء من لاعبي ريال سوسييداد. 

    كومان تابع حول تنفيذ يوتش لركلة الجزاء الأخيرة: "كان هناك أربعة أسماء تم حسمهم بالفعل وسألت من يرغب في تنفيذ الركلة الخامسة وبوتش طلب التنفيذ ونجح في ذلك".

    اختتم مدرب برشلونة تصريحاته عن دي يونج قائلًا: "لقد قلت دائمًا أنه لاعب رائع، قُلت من قبل أن لاعب الوسط يجب أن يصل لمناطق الخصوم. لا تتوقع دائمًا الخطورة فقط من المهاجمين وهو ما فعله دي يونج اليوم"..

    برشلونة ينتظر الفائز من ريال مدريد وأتليتك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل.

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