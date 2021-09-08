كومان يعترف بما سيفتقده الفريق دون ميسي وايجابيات رحيله

تخلى برشلونة هذا الصيف عن أنطوان جريزمان وقبله ليونيل ميسي بينما غادر ميراليم بيانيتش بعد غلق سوق الانتقالات في إسبانيا بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة مقابل صفقات مجانية وإعارات.

ملخص سوق انتقالات برشلونة كانت محاولة تصحيح مسار الفريق من الناحية المالية وتقليل سقف الرواتب حتى لو كان ذلك على حساب المشروع الرياضي.

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يعبر عن مدى قلقه من فقدان نجم الفريق ميسي، في ضوء حديثه عن أسباب رحيل بقية اللاعبين.

ما مدى قلق كومان من رحيل ميسي؟

وأجرى كومان حوارا مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "منذ اللحظة الأولى التي سمعنا فيها خبر، كان ذلك بمثابة صدمة للجميع، بمن فيهم أنا ، لأنك تخسر أفضل لاعب في العالم، تخسر 30 هدفًا أو أكثر في الموسم وتمريراته الحاسمة".

وأضاف: "استغرق الأمر يومين للتعافي ولكن لا يوجد خيار سوى قلب الصفحة وبناء الأشياء أكثر كفريق واحد، مع إعطاء أهمية أكبر لتحقيق عدد الأهداف التي نحتاجها".

هل رحيل ميسي يجبره على جعل الفريق يلعب بشكل مختلف؟

"لا يجبر الفريق على اللعب بشكل مختلف من الناحية التكتيكية ولكن هناك أشياء يمكن للفريق أن يتحسن فيها.مثلًا اللعب بدون الكرة".

وواصل: "لن يتمتع الفريق بعد الآن بالجودة الفردية لليو، لكن في الضغط، الفريق أفضل الآن".

هل يبعث على الارتياح عدم توقيع مبابي لريال مدريد بعد خسارة ميسي وجريزمان؟

"مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وبالطبع إذا وقع مع خصم مثل مدريد، فسيكون أقوى".

وعن رحيل جريزمان وإيمرسون .. ماذا قال كومان؟

"أخبرت النادي أنهم إذا كانوا بحاجة شديدة للبيع والحصول على الأموال، فيمكن بيع إيمرسون لأننا نمتلك ديست ومينجيزا وحتى سيرجي روبيرتو".

وأردف: "مع جريزمان كان الأمر نفسه مع قدوم اليوم الأخير وعدم وجود حل، كان لدى جريزمان عقد كبير جدا، وإذا غادر فسيساعد في تحسين الوضع المالي لهذا السبب وافقت على رحيله".

بماذا علق كومان عن تصريحات بيانيتش؟

تطرق كومان بما يتعلق باعترافات اللاعب البوسني بعد خروجه من برشلونة إلى صفوف بشيكتاش التركي، وقال: "أعتقد أنه أمر محبط بعض الشيء أنه خسر المبارزة مع لاعبي خط الوسط الآخرين، ولا شيء آخر، أتمنى له الأفضل، لقد كان الأمر معقدًا، لقد حاولنا ورأينا أن هناك لاعبين آخرين أفضل منه".

وأتم تصريحاته: "لم أعد أحب الحديث عنه، فهو لم يعد لاعبًا في برشلونة وأنا أحترم رأي الجميع".

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