كومان: دي ليخت يتعلم من مدرسة الدفاع الإيطالية

رونالد كومان يرى أن انتقال دي ليخت من أياكس إلى يوفنتوس أضاف له كثيرًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي إن ماتياس دي ليخت يتطور في الوقت الحالي نظرًا لأنه يتعلم أساليب الدفاع من المدرسة الإيطالية.

وكان دي ليخت قد انتقل إلى يوفنتوس مقابل حوالي 82 مليون يورو قادمًا من أياكس أمستردام خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد سباق بين عدد من الأندية.

وفي الوقت الذي تلقى فيه المدافع الهولندي الشاب الكثير من الانتقادات بسبب مستواه مع السيدة العجوز، خرج رونالد كومان ليشيد بما يقدمه في الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، قال كومان إن دي ليخت يتعلم أساليب الدفاع من المدرسة الإيطالية التي تميزت في إخراج عدد من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم.

وأضاف: "في إيطاليا يهتمون بتعليم التكتيك الدفاعي وتطوير مستوى المدافعين، هذا ما يحتاج له اللاعبون الشبان، وانتقال دي ليخت إلى يوفنتوس سيحقق له ذلك"

وتابع: "من الطبيعي أن يقدم دي ليخت أداء غير ثابت مع يوفنتوس في الفترة الأولى له نظرًا للاختلاف بين المدرستين الهولندية والإيطالية في الدفاع، مع الوقت سيصبح أفضل بكثير، لقد لاحظت تطوره في كثير من الجوانب في وقت قياسي"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت قد شارك أساسيًا مع يوفنتوس بشكل منتظم بعد إصابة قائد الفريق جورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي.