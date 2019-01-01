كومان: تفوقنا على الألمان وجعلناهم عاجزين عن المشي

تعرف على تصريحات كومان بعد الفوز على ألمانيا في تصفيات أمم أوروبا

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عبّر رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا عن سعادته بالفوز على ألمانيا والتقدم في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

هولندا نجحت في الفوز برباعية لهدفين على ألمانيا ليصل إلى النقطة السادسة من 3 مباريات.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "الفريق الذي قدّم أفضل ما لديه استحق الفوز، لقد صنع الألمان عددًا من الفرص ولكننا كنا الأكثر خطورة".

وتابع: "حافظنا على الهدوء وحاولنا حرمان ألمانيا من الوصول إلى مرمانا في الشوط الثاني، كما أننا أرهقناهم بصورة كبيرة وقبل نهاية اللقاء لم يكونوا قادرين حتى على المشي".

مدرب إيفرتون السابق أشار إلى أنّ أهم ما يميز الطواحين القدرة على العودة في النتيجة بعد خسارة الشوط الأول.

واختتم: "أعلم أننا لم نقدم مستوانا الحقيقي في الشوط الأول ولكننا تعلمنا الدرس سريعًا ونجحنا في قلب الطاولة بالشوط الثاني".

جدير بالذكر أنّ هولندا تواجه أستونيا يوم الإثنين المقبل بينما تلعب ألمانيا أمام أيرلندا الشمالية.