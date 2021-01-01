كومان: برشلونة في مرحلة انتقالية، وجارسيا سينضم لبرشلونة!

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد أن فريقه يمر بمرحلة انتقالية وأن تحقيق الألقاب مهمة صعبة.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه يمر بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي، وأن الحديث عن تحقيق الألقاب ربما يكون سابق لأوانه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيك بيلباو، وتطرق خلاله للحديث عن مواجهة باريس سان جيرمان والتقرير الفني الخاص بمدافعي الفريق.

وقال كومان: "هذا الموسم انتقالي بالنسبة لنا، وهناك الكثير من الأشياء التي تتغير، واخترنا الاعتماد على الشباب".

وأضاف: "برشلونة ليس على وشك الفوز بالبطولات هذا الموسم، علينا أن نتحلى بالواقعية، بالرغم من ذلك يجب أن نكون على أتم الاستعداد للمنافسة على كل شيء".

وأكمل: "الكل يرى وضع الفريق في الدوري والفارق الكبير في النقاط، لكن يجب أن نستمر في القتال حتى اللحظة الأخيرة، أما في دوري أبطال أوروبا فهناك مباراة صعبة ضد باريس سان جيرمان يجب التحضير لها جيدًا".

وأردف عن التقرير الفني الخاص بلاعبي الدفاع: "لا أرى أي مشكلة فيه، لكننا نعتمد على الجميع ويجب على كل لاعب في برشلونة أن يكون في أتم جاهزية".

رغم رفض المرشحين .. برشلونة يعود لصفقة جارسيا في أيام سوق الانتقالات الأخيرة

وأنهى تصريحاته بالحديث عن صفقة إريك جارسيا: "تحدثت مع جوارديولا فقط من أجل عيد ميلاده، ولم نتحدث بشأن اللاعب، لكنه سيأتي لبرشلونة، لو لم يكن ذلك ممكنًا في يناير سنقبل هذا ونمضي قدمًا وسيأتي في الصيف".

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل لقاء أتلتيك بيلباو وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.