كومان : برشلونة سيظل كبيرًا مع أو من دون ميسي

تحدث كذلك عن المركز الأفضل للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة، على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، ولكنه أشار إلى أن النادي الكتالوني سيظل كبيرًا سواء معه أو من دونه.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير ميسي في الصيف، لرغبة اللاعب الصريحة في الرحيل، ومازالت الشكوك مستمرة مع دخوله في العام الأخير من عقده.

كومان خرج في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، من أجل الحديث عن العديد من الموضوعات الهامة التي تخص فريقه وعلى رأسها ميسي.

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وقال المدرب الهولندي في تصريحاته:"لقد أخبروني عند قدومي للنادي أن ميسي لا يشعر بالسعادة، قدم لي أسبابه وشرحت له ما يمكنني تغييره، كنت صادقًا معه، وأخبرته أن الشيء الوحيد الذي يمكنني تغييره هو الجانب الرياضي".

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واستكمل:"انتهى بنا المطاف بالحديث عن بعض الجوانب الكروية، ميسي أظهر لي أنه شخص طموح، يريد دائمًا الفوز بالأشياء ويريد الاستمرار حتى لو واجه مشاكل مع النادي".

وتابع:"أريد الأفضل للفريق، والأفضل بالنسبة لنا هو وجود ميسي وظهوره بحالة جيدة، وهذا ما شاهدناه ضد ريال بيتيس عندما دخل في الشوط الثاني، ولكن حتى يومنا هذا كان برشلونة وسيظل فريقًا أفضل مع ميسي أو من دون ميسي".

وقال كومان عن المنافسة على دوري أبطال أوروبا:"علينا أن نتطور من أجل الفوز بالبطولة، هناك فرق مثل بايرن ميونخ في المقدمة، لأنهم يلعبون ككتلة منذ فترة أطول، سنواجه أوقاتًا صعبة للغاية، ولكن لا تعرف ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف:"أنا أحب المجموعة الحالية جدًا، لا يزال هذا الفريق يتمتع بالكثير من الجودة، الأمر بعد ذلك يعتمد على الحالة البدنية، على سبيل المثال عثمان ديمبيلي يعمل بشكل جيد ويتحسن بدنيًا عن الفترات الماضية".

وأما عن تدعيم الفريق:"تحدثت مع إدارة النادي منذ اليوم الأول، كلانا يريد الأفضل لبرشلونة، لكننا نعلم أن الأمر يعتمد على النواحي المالية، لقد تضررنا بصورة كبيرة من أزمة كورونا، لو قمنا بإجراء بعض الصفقات فلا بأس، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعلينا تقبل الأمر".

وأما عن ديباي على وجه التحديد:"لا أعلم ما سيحدث، هناك عدة أطراف بالصفقة، برشلونة وناديه وبالطبع الجزء المالي، لا أريد التحدث عن هذا الموضوع كثيرًا".

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مركز جريزمان:"أنت دائمًا بحاجة لاكتساب الثقة التي تأتي من تسجيل الأهداف، هو يعمل كثيرًا، ولكن يمكن أن يشعر بحرية أكبر عندما يكون مع الفريق، أفضل مكان له في الملعب قد يكون أكثر مركزية "الرقم 9" أو صانع ألعاب رقم 10، مع الكثير من الحرية في الجناح الأيمن".

وعن جورجينيو فاينالدوم:"إنه جيد للغاية لكنه يلعب مع ليفربول، قد يكون خيارًا للمستقبل ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

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أزمة رحيل لويس سواريز:"إنه من دواعي سروري أن أخبر بيدري باللعب ضد ريال مدريد، أكثر من إبلاغ أي لاعب بهذا النوع من القرارات، لقد تحدثت مع سواريز وكان لابد تغيير الأمور، لكني أوضحت للجميع أن اللاعب الذي يقرر البقاء سيكون ضمن الفريق".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإسباني بـ11 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب المركز الأول.