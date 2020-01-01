كومان: التوقف الدولي سيساعدنا في الاستعداد لريال مدريد وسعيد ببرشلونة الحالي

علينا تقبل الواقع..

أكد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على رضاه عن قائمة فريقه الحالية وخطوات ناديه في سوق الانتقالات، في وقتٍ أشار فيه إلى أن التوقف الدولي فرصة مناسبة للاستعداد للمواجهات المقبلة ومنها ريال مدريد.

برشلونة لم يفلح في التعاقد مع مهاجم صريح رغم مطالبة كومان بممفيس ديباي لخلافة لويس سواريز، واكتفى ببيدري وترينكاو وميراليم بيانيتش وسيريجيو ديست فقط خلال الميركاتو المنقضي.

بشكلٍ عام، حظيّ البرسا ببداية جيدة للموسم رفقة كومان، إذ حقق الفوز في مباراتين على فياريال وسيلتا فيجو، قبل أن يُقدِّم أداءً متواضعًا أمام إشبيلية وتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

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المدرب الهولندي أجرى حوارًا مطولًا مع قناة برشلونة تحدث فيه عن مختلف القضايا، وكانت البداية مع شكل الموسم الحالي فقال "لقد رأيت الفريق جيدًا أمام فياريال وسيلتا فيجو، لكن إذا نظرنا لإشبيلية فعلينا التحسن في بعض الأمور كالضغط".

كما أضاف "في التدريب نطلب من اللاعبين الحد الأقصى من التركيز والشدة لتنعكس عليهم في المباريات، هذا هو السبب في أن الدورات التدريبية أكثر كثافة".

"الدفاع دائمًا يبدأ من المهاجمين، فإذا قاموا بضغطٍ جيد، لن يواجه المدافعون الكثير من المشاكل، الدفاع في الفريق بأكمله وقد تكون تلك وسيلة لتحسين الأداء الدفاعي."

وتابع "مع فريقنا الحالي وبنوعية اللاعبين والجودة التي نمتلكها، فإن اللعب بطريقة 4-2-3-1 هو الأفضل، هذه الطريقة مثالية مع قائمتنا الحالية".

أما عن التوقف الدولي "ستمنحنا الوقت لتحليل منافسينا والاستعداد للمباريات القادمة أمام خيتافي وفي دوري الأبطال وريال مدريد. سيكون لدينا جدول زمني ضيق للغاية حتى الاستراحة القادمة في نوفمبر".

"الموسم طويل جدًا ولا يمكننا القول أنه سيكون شهرًا حاسمًا، فهناك الكثير من المباريات بعد ذلك يمكنك أن تخسرها أيضًا. علينا التركيز على كل مباراة تلو والأخرى، إنها أفضل طريقة للفوز بالبطولات."

"الهدف هو الفوز في كل مباراة، ولن يكون الأمر سهلًا بكل التأكيد، خيتافي يأتي أولًا وهو فريق معقد للغاية، لن تكون مباراة سهلة، علينا أن نستعد لمباراة صعبة."

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أما عن مجموعة دوري الأبطال "إنها بطولة مهمة للغاية، نظريًا نحن الأفضل في المجموعة، لكن علينا إثبات ذلك، سنبدأ على أرضنا وعلينا الاستعداد وتحليل الخصم جيدًا".

"يوفنتوس يُظهِر كل عام أن لديه فريقًا قويًا، مع لاعبين ذو خبرة وجودة مثل كريستيانو رونالدو. لدينا أيضًا بيانيتش الذي يمكن أن يمنحنا بعض المعلومات عن فريقه السابق."

واختتم متحدثًا عن سوق الانتقالات "أنا سعيد بالتشكيلة التي لدينا، لقد حاولنا تحسينها ونجحنا في بعض الأشياء ولم ننجح في البعض الآخر. لكنه أيضًا جزء من الوضع الاقتصادي للنادي وعليك تقبل الأمر الواقع".

يذكر أن ديباي قد أعلن أنه أتم اتفاقه بالفعل مع مسؤولي برشلونة على الانتقال إلى النادي الكتالوني في الساعات الأخيرة من الميركاتو لولا رفض الاتحاد الإسباني بسبب اجتياز البلوجرانا الحد الأقصى للرواتب.