Call of Duty: Warzone | حمد الله، جوميز أم السومة؟ من الأقرب لشخصية أليكس

من بين نجوم الدوري السعودي يُشبه أليكس من Call of Duty: Warzone?

تُعد لُعبة Call of Duty من بين الأكثر تداولًا في العالم بين لاعبي وعشاق منصات الألعاب، حيث اكتسبت شعبيتها الكبيرة بفضل أنظمة لعبها المشوقة، وشخصياتها الأسطورية وكذلك جودة خرائطها، وهي أمور لاحظها كل من لعب في الطور الجديد للعبة: Call of Duty: Warzone.

ويُعد Call of Duty: Warzone نمطًا مجانيًا من اللعبة ومتاحًا بشكل شامل على كل منصات اللعب (PS4, Xbox One, PC) ومُنفردًا عن COD Modern Warfare... يُمكنك تحميلها من هنا

محتوى Warzone يتكون من نمطي "الغنيمة" و الباتل رويال حيث تملك القدرة على اللعب وحيدًا ،Solo، أو مع شخصين آخرين في نمط الـTrio أو حتى في فرق مكونة من 4 لاعبين Quads.

المزيد من الفرق

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل اللاعبين، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone.

أما شخصية اليوم، فستكون أليكس الملقب أيضًا بـ"إيكو 3ـ1"، والذي يبقى من بين الشخصيات الأسطورية للعبة التي عادت بقوة في طور Call of Duty: Warzone.

أليكس من أذكى شخصيات Call Of Duty، فهو يحب الاعتماد على نفسه، ويستغل ثقافته الكبيرة وكلامه بأكثر من لغة من أجل تأطير المتعاونين معه. يحكم لغة العقل قبل العنف، لكنه يعرف دائمًا الطريق نحو أهدافه.

عبد الرزاق حمد الله : إن كان للهدّاف المغربي نقطة قوة، فهي ذكاؤه الكبير داخل منطقة الجزاء وقدرته على اختيار الوقت المناسب من أجل التحرك والانقضاض على الكرة من أجل إيداعها للمرمى، وتلك نقاط يتشارك فيها مع أليكس.

عمر السومة : العقيد السوري ومن لا يعرفه! قوي بدنيًا مثل أليكس، يخترق الخطوط بذكاء ويملك روحًا قيادية أيضًا. فهو قائد الأهلي ومنتخب سوريا ويعرف جيدًا كيف يتحمل الضغوط مهما كانت الظروف صعبة.

بافيتيمبي جوميز : إن لُقّب جوميز بالأسد، فذلك لأنه يتصف بصفاته. قوي، شرس لكن رزين ولا يتدخل سوى عندما يتطالب الأمر ذلك. مهاجم تكتيكي بشكل كبير ويتكلم أكثر من لغة مثل أليكس.

فمن بينهم يُشبه أكثر شخصية أليكس؟ صوّت أسفله