كول أوف ديوتي: مودرن وورفير | مورجان، "فرح" ملاعب كرة القدم!

أليكس مورجان تتفوق على جميع منافساتها

اختار قراء جول مهاجمة منتخب أمريكا "أليكس مورجان" كأقرب لاعبة كرة قدم لشخصية لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، فرح كريم، وذلك بعد أن تفوقت على منافساتها مارتا وميجان رابينوي..

ومال المصوتون للتشابه الكبير بين كروس وأليكس على مستوى الخلقة، فكلاهما تفضلان ربط شعرهما للوراء وتتشابهان في ملامح الوجه بشكل كبير.

وحصلت مورجان على قرابة الـ60% من مجموع الأصوات، ثم تبعتها البرازيلية مارتا في المركز الثاني بنسبة 30% من الأصوات، فيما جاءت ميجان رابينوي في المركز الأخير بـ10% من مجموع الأصوات.