كولينا: تقنية الفيديو تزيد اللعبة إثارة
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أبدى الحكم الأسطوري الإيطالي بييرلويجي كولينا اعتقاده أن تقنية الفيديو قد زادت من إثارة اللعبة بعكس ما يقال عنها.
وقال كولينا:"الأمر يبدو وكأن التقنية موجودة منذ وقت طويل للغاية، في حين أن الفكرة بدأت قبل 5 سنوات فقط".
وأضاف:"من حيث المبدأ، الأمر كان يعني بإضافة مساعدة بصرية بسيطة للحكام".
وأوضح:"أحد أكبر المشاكل كانت طريقة الاعتماد عليها، ولكن التقدم التكنولوجي قادنا للكثير".
وتابع:"الأمر بات يتطلب دقيقة واحدة الآن في حين كان يتطلب 5 دقائق تقريباً في تجاربنا الأولى عام 2014".
يذكر أن التقنية تم تطبيقها هذا العام أخيراً في البريميرليج، آخر الدوريات الخمسة الكبار إدخالاً لها.