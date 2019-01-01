كوليبالي: من لا يؤمن بحظوظ نابولي في الكالتشيو ليس له مكان بالفريق!

مدافع نابولي خاليدو كوليبالي يؤمن بحظوظ فريقه في التتويج بالدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصر خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي بأن من لا يؤمن بحظوظ الفريق في التتويج بالدوري الإيطالي ليس له مكان في غرفة ملابس فريق الجنوب الإيطالي.

وقد يصبح الفارق بين نابولي ويوفنتوس أحد عشر نقطة بعد تعادل الأول سلبيًا مع فيورنتينا وفي حال فوز يوفنتوس على ساسولو يوم الأحد.

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وقال كوليبالي: "من المحبط تعادلنا مع الفيولا، لقد سببوا لنا مشاكل بسبب الضغط العالي في الشوط الأول، ولكن مجرد أن بدأنا بتمرير الكرة بشكل جيد ذهبنا إلى مرماهم في عدة مرات".

كما أضاف المدافع الدولي السنغالي في تصريحاته لسكاي سبورتس: "فعلنا كل شيء ممكن من أجل إحراز الهدف ولكننا تعادلنا في النهاية، في العام الماضي خسرنا هنا ولكن هذه المرة لم نمنحهم فرصًا كثيرة".

وعند سؤاله عن حظوظ نابولي في التتويج بالسكوديتو قال: "إذا لم يؤمن أي لاعب بحظوظنا في الفوز بالسكوديتو عليه أن يبقى خارج غرف الملابس، مادام الأمر لم ينته رسميًا إذا سنواصل السعي وراء تحقيقه، الأمر صعب ولكننا فريق قوي وسنواصل السعي ورائهم".