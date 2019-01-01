كوليبالي: لا أصدق أن دي لاورينتس رفض 100 مليون من أجلي

كوليبالي يتحدث عن امتنانه لنابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال خاليدو كوليبالي قلب دفاع نادي نابولي والمنتخب السنغالي إنه لا يصدق رفض النادي عرضًا بـ 100 مليون يورو من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي الجنوب الإيطالي قد أبدى رفضه التخلي عن كوليبالي بأي مبلغ يقل عن 130 مليون يورو، كما انتقد تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير كأغلى مدافع في التاريخ.

وحول ذلك، قالت عدة مصادر صحفية إن نابولي رفض عرضًا من أحد الأندية الإنجليزية للتعاقد مع كوليبالي مقابل حوالي 100 مليون يورو.

وحول ذلك، قال كوليبالي إنه لا يصدق أن هذا العرض قد رفض بالفعل، مؤكدًا أنه يقدر ويحترم تمسك نابولي به والثقة التي يضعونها فيه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأضاف: "أثق بأن نابولي سيحقق لقب الدوري الإيطالي، لقد نافسنا وكنا قريبين بشكل كبير في السنوات الماضية ولكن لم يحالفنا التوفيق، ولكن بعد هذه السنوات سنحققه بكل تأكيد وأنا أثق في ذلك"

وتابع: " لقد ساعدني الجميع هنا بعد الهدف الذاتي في مباراة يوفنتوس، لقد كانت لحظة صعبة بكل تأكيد ولكن الجميع ساندني وخفف من تأثيرها"

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يذكر أن نابولي قد أبدى تمسكه بمدافعه الدولي السنغالي أمام عدد من العروض المقدمة له من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان كأبرز المهتمين.