كوليبالي عن اهتمام برشلونة: لا أريد الكذب!

خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي يؤكد أنه لا يعرف شيئًا حتى الآن عن اهتمام برشلونة بضمه.

يعد السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي الهدف الرئيسي لنادي برشلونة الإسباني من أجل تدعيم خط الظهر في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب برشلونة في استغلال فرصة أن قائد منتخب السنغال يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع نابولي، من أجل محاولة ضمه بسعر منخفض.

كوليبالي، الذي يرفض التجديد مع نابولي حتى الآن، تحدث بعد مباراة السنغال ورواندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، عن وضعه في سوق الانتقالات، وحقيقة ارتباطه ببرشلونة.

وقال كوليبالي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "في الوقت الحالي، سأذهب في إجازة إلى السنغال، وسأرى بعد ذلك".

وأضاف: "برشلونة؟ لا يمكن أن أقول أي شيء، لا يمكنني الكذب، لقد ركزت على العمل مع المنتخب، ولم أرغب في معرفة أي شيء عن أمور أخرى".

المدافع السنغالي أكد أنه بمجرد عودته إلى أوروبا سيفكر في مستقبله، وأنه يمكن حل الأمور في وقت قصير جدًا.

وتابع: "الآن سأرتاح، وعندما أعود إلى أوروبا، سيتم التعرف على كل شيء بسرعة".

وحسب التقارير، فإن كوليبالي أبلغ نابولي بأنه يرغب في الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية، وعدم الانتظار حتى صيف 2023 للرحيل مجانًا.

وخلال السنوات الماضية، رفض نابولي عددًا هائلًا من العروض للتخلي عن كوليبالي، لكن يبدو أن النادي الإيطالي سيرضخ الآن لبيعه، إذا ما أراد الحصول على أي عائد مالي وعدم خسارته بالمجان.

وتواصل برشلونة بالفعل مع ممثلي اللاعب لإعلامهم بالاهتمام بخدماته، وينتظر النادي الكتالوني قيام نابولي بتخفيض قيمة اللاعب.

ويطلب نابولي حاليًا الحصول على 40 مليون يورو نظير بيع كوليبالي، وهو السعر الذي يراه برشلونة مبالغًا فيه.

اقرأ أيضًا ..

رحلة بدأت من مصر .. كيف أعاد تركي آل الشيخ ألميريا إلى الليجا؟

تفوق على نسخة الإنجليز .. هل يستحق بيريرا الغضب الهلالي؟

رونالدو: لن أنصح مبابي مجددًا .. إنّه لا يعرف قيمة ريال مدريد!