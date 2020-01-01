كوليبالي عن انتقاله إلى ليفربول : سنرى ما سيحدث

هل وجد كلوب ضالته بعد إصابة فان دايك؟

علق كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كوليبالي ارتبط بالانتقال إلى الريدز أكثر من مرة، وذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق الإنجليزي بناء على طلب المدرب يورجن كلوب، ولكن اللاعب قرر البقاء مع ناديه الحالي.

التكهنات اشتعلت مرة أخرى خلال الأيام الماضية، بعد إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم، ليظهر كوليبالي كأحد أهم الأسماء المقترحة لسد العجز في دفاع ليفربول.

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وفي هذا السياق قال اللاعب بعد فوز فريقه 1/0 على ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي:"أحب نابولي والجماهير تحبني وهذا هو الأهم، أحاول باستمرار تجهيز نفسي لكل مباراة قادمة للفريق".

وأضاف:"هناك بعض الأندية تحاول التعاقد معي، ولكن عقدي مستمر لمدة 3 سنوات وأعمل على مساعدة الفريق طوال فترة تواجدي بالنادي".

وتابع:"سأواصل العمل بنفس الطريقة من أجل تخطي الموسم الماضي الذي كان صعباً بالنسبة لي، وبعدها سنرى ما سيحدث في المستقبل".

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جدير بالذكر أن صاحب الـ29 سنة، كان على أعتاب الانتقال لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة فشلت بسبب مطالب نابولي المالية.