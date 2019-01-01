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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوليبالي عن إيقافه: تلقيت دعمًا غير مسبوق

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Getty Images
كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي يؤكد على تلقيه الكثير من الدعم بعد إيقاف عن خوض لقاءين مع البارتينوبي بعد الهتافات العنصرية عليه في مواجهة إنتر.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي عن سعادته بما مر به خلال الأسابيع الأخيرة من دعم كبير بعد إيقافه أمام إنتر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تلقى الكثير من الدعم من قبل عائلته وأصدقائه في الأيام القليلة الماضية.

وقال اللاعب: "أعتقد ان الإيقاف كان له الكثير من الجوانب الإيجابية بالنسبة لي، أهمها هو وقوف عائلتي لجواري بشكل كبير، بالطبع هذا أمر متوقع منهم ولكنني سعدت به".

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وأضاف: "عائلتي هي الشيء الأهم بالنسبة لي في حياتي وفي العالم كله، وكان من العظيم بالنسبة لي أن أعلم أنهم بجواري في أزمتي".

وأكمل: "لدي أيضًا أصدقائي، لقد تلقيت العديد من الرسائل منهم ومن أشخاص لا أعرفهم شخصيًا وفي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هاتفي، لقد نلت الكثير من الدعم خلال الأسابيع الأخيرة".

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واختت: "كان هناك امورًا سلبية تعرضت له لكن في النهاية أنا سعيد بكل تلك الرسائل الداعمة، لقد كانت الإيجابية هي الغالبة على ذلك الأمر".

 

 

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