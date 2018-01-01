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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كوليبالي: لا زلنا نؤمن بحظوظنا في الفوز بالدوري

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كوليبالي يتحدث حول حظوظ نابلوي في الفوز بالدوري الإيطالي في ظل انتصارات يوفنتوس المتتالية

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال المدافع خاليدو كوليبالي إنه لا زال يؤمن بقدرته على الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم رفقة لاعبي نابولي، هذا على الرغم من اتساع الفارق بينهم وبين يوفنتوس.

وكان يوفنتوس قد فاز مطلع الأسبوع الحالي على تورينو في ديربي المدينة بهدف للا شيء، ليرفع رصيده من النقاط إلى 46 نقطة في الصدارة مبتعدًا عن نابولي صاحب المركز الثاني بفارق ثمانية نقاط كاملة.

وفي المقابل، فاز نابولي على مضيفه كالياري بهدف للا شيء مساء الأحد، ليصل إلى 38 نقطة مبتعدًا أكثر عن صاحب المركز الثالث إنتر ميلان.

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وقال كوليبالي في حديث لراديو كيس نابولي: "نحن بحاجة إلى أن نؤمن بحظوظنا في الفوز بالدوري طالما لم تنتهي الفرصة، المنافسة لا زالت مستمرة حتى ينتهي الدوري"

وأضاف: "الشيء الوحيد المهم الآن هو البقاء على مقربة من يوفنتوس من حيث عدد النقاط، ومحاولة عدم فقدان أية نقاط أخرى في المواجهات المقبلة من أجل الاستمرار في المنافسة"

وتابع: "التركيز على نتائج يوفنتوس في الوقت الحالي سيكون أمرًا غير إيجابي بكل تأكيد، الأهم هو أن نركز بشكل أكبر على مواجهاتنا نحن لكي لا نتعثر"

يذكر أن نابولي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف يوفنتوس، ويتطلع إلى تجاوز هذا المركز مع مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي بالتتويج بلقب غاب عن خزان نابولي من عام 1990 على يد مارادونا ورفاقه.  

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