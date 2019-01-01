كوليبالي: العنصريون يفعلون جريمتهم مختفين

نجم نابولي خاليدو كوليبالي يوضح مشكلة العنصريين الأكبر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال خاليدو كوليبالي إن العنصريين جبناء ولا يستطيعون ممارسة أفعالهم في وجه اللاعب الذي يسيؤون له، ودائمًا ما يفعلوا ذلك مستغلين أن لا أحد يراهم.

وكان كوليبالي أحد أبرز من تعرضوا للهتافات العنصرية خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإيطالي، الظاهرة التي عادت لتنتشر بشكل كبير وسط تبريرات جماهيرية بأنها جزء من اللعبة.

وحول ذلك، قال قلب دفاع نادي نابولي ومنتخب السنغال خاليدو كوليبالي إن ما يراه من هؤلاء الممارسين للهتافات العنصرية يمكن تصنيفه بالجبن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال لا ترتبط إطلاقًا بالشجاعة.

وأضاف: "في جينك وميتز كان هناك القليل من الأفعال العنصرية، ولكن هنا باتت الأمور أكثر انتشارًا، العنصرية بشكلها الحالي شيء لا يمكن التعامل معه في كرة القدم"

وتابع: "على الرغم من ذلك، ورغم كل ما يقال حول إيطاليا والعنصرية التي جعلت الكثيرين يكرهون الدوري الإيطالي لهذا السبب، إلا أنني أشعر بالسعادة هنا في نابولي أنا وعائلتي، أيضَا أعرف بعض السنغاليين المقيمين هنا وهم سعداء كذلك"

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وأردف: "كانت بداية هذا الشعور السيء في مواجهة لاتسيو موسم 2016، حين تعالت صيحات القرود بشكل غير مسبوق لدرجة جعلتني أخرج عن التفكير في كرة القدم، وهذا مؤلم حقًا، لقد طلب ماوريسيو ساري إيقاف المباراة حينها لحين انتهاء هؤلاء مما يفعلون، للحظة شعرت أن هذا ليس مكاني"

وقال أيضًا: "من المؤسف أن هذا الأمر يحدث في 2019، بالنظر إلى تاريخ الحضارات وتعاملهم مع الأجناس المختلفة من البشر يجب أن يشعر العنصريون بالخجل"

يذكر أن خاليدو كوليبالي وسولي مونتاري ومويس كين وماريو بالوتيلي وروميلو لوكاكو يعدوا أبرز من أثاروا قضايا العنصرية من جديد بعد ما حدث من تكرار لهذه الوقائع في الموسم الحالي والماضي.