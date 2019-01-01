كوليبالي: أخطأت أمام الإنتر، وأريد الفوز بالألقاب مع نابولي

مدافع نابولي يعود للحديث عن حادثة العنصرية خلال مواجهة إنتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خاليدو كوليبالي مدافع نابولي ندمه على سلوكه مع الحكم خلال مواجهة الإنتر في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أنه سيتصرف بشكل مختلف لو تعرض لنفس الموقف مجددًا.

وكان كوليبالي قد طُرد في الدقائق الأخيرة أمام الإنتر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية نتيجة اعتراضه العنيف على الحكم عقب الهتافات العنصرية التي أطلقها جمهور ملعب سان سيرو ضده.

مغادرة اللاعب السنغالي أدت لخسارة فريقه اللقاء في اللحظات الأخيرة، وقد كتب كوليبالي يومها عبر تويتر أنه فخور بلون جسده وحزين للخسارة، وفي حوار مع قناة كانال بلوس عاد اللاعب للحديث عن الحادثة مؤكدًا ندمه الشديد ومقدمًا اعتذاره.

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إذ قال "من الصعب الحديث عن الأمر، من المحزن رؤية مثل تلك العنصرية في 2019. أدركت خلال المباراة أنهم يغنون أغانٍ عنصرية ضدي، وقد تحركت بشكل غير لائق تجاه الحكم. آسف، أنا أفكر بالناس التي تدعمني، ليس الأغبياء الذي يريدون مني أن أكون غبيًا".

"أول من تحدث معي في غرفة الملابس بعد المباراة كان ميرتينز وفوزي غولام، أخبروني أنني أخطأت وكانوا على حق. أعتقد أن هذا لو حدث ثانية، سيكون رد فعلي مختلفًا".

وعن إمكانية رحيله عن نابولي، وسعره في السوق، قال كوليبالي المطلوب في عديد الأندية الأوروبية الكبيرة "100 مليون يورو؟ من الجميل معرفة أن العديد من الأندية مهتمة بي. سنرى ما سيحدث في المستقبل، لكني أريد الفوز بالألقاب مع نابولي".