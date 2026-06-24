كأس العالم - المجموعة 11 هارد روك

ستُقام مباراة كولومبيا ضد البرتغال في 27 يونيو 2026 عند الساعة 19:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:30 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

تتصدر كولومبيا المجموعة K، وهي تعلم أنه إذا تجنبت الهزيمة هنا، فسيُحسم المركز الأول وستحصل على مواجهة دور الـ32 الأسهل نظريًا. يجب على البرتغال الفوز لانتزاع المركز الأول.

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قصة كأس العالم حتى الآن لكولومبيا والبرتغال

بدت كولومبيا مقنعة في فوز 3-1 على أوزبكستان وفوز 1-0 على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المنضبط دفاعيًا. سجل الظهير الأيمن لكريستال بالاس دانيال مونيوز هدفين في البطولة. يبدو ثنائي قلب الدفاع دافينسون سانشيز وجون لوكومي ككتلة صلبة، بينما هناك الكثير من الجهد في خط الوسط من زميل مونيوز في النادي جيفرسون ليرما ونجم راسينغ سانتاندير الشاب غوستافو بويرتا. ثلاثي هجومي مكوّن من خاميس رودريغيز، ولويس سواريز لاعب سبورتينغ لشبونة، ولويس دياز لاعب بايرن ميونيخ المتألق سيطرح الكثير من المشاكل على البرتغال.

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كان المنتخب البرتغالي بطيء الاشتعال، إذ افتتح البطولة بتعادل 1-1 مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المنظم جيدًا. لكنه كسر القيود أمام أوزبكستان، وفاز 5-0، حيث سجل كريستيانو رونالدو ثنائية. ومثل كولومبيا، تشكل البرتغال تهديدًا دائمًا من مراكز الظهيرين. صنع جواو كانسيلو هدف رونالدو الافتتاحي أمام الأوزبك، وسجل نجم باريس سان جيرمان نونو مينديز ركلة حرة مباشرة. في خط الوسط، لديهم وفرة من الخيارات مع ثنائي باريس سان جيرمان جواو نيفيش وفيتينيا في غرفة المحركات، وبرونو فرنانديز الذي يعمل كصانع ألعاب رقم 10. قد يكون مكان بيدرو نيتو في خطر، وقد يكون رافا لياو المستفيد بعد مشاركته البديلة التي سجل خلالها هدفًا في الجولة الثانية. كما ينبغي أن يعود برناردو سيلفا إلى التشكيلة.

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التشكيلتان المحتملتان

كولومبيا: فارغاس؛ مونيوز، سانشيز، لوكومي، موخيكا؛ بويرتا، ليرما، أرياس؛ رودريغيز، سواريز، دياز.

البرتغال: كوستا؛ كانسيلو، دياز، فيغا، مينديز؛ نيفيش، فيتينيا؛ سيلفا، فرنانديز، لياو؛ رونالدو.

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قائمة كولومبيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: كاميلو فارغاس (أطلس)، ألفارو مونتيرو (فيليز سارسفيلد)، ديفيد أوسبينا (أتلتيكو ناسيونال)

المدافعون: دافينسون سانشيز (غلطة سراي)، جون لوكومي (بولونيا)، ييري مينا (كالياري)، ويلر ديتا (كروز أزول)، دانيال مونيوز (كريستال بالاس)، سانتياغو أرياس (إنديبندينتي)، يوهان موخيكا (مايوركا)، ديفير ماتشادو (نانت)

لاعبو الوسط: ريتشارد ريوس (بنفيكا)، جيفرسون ليرما (كريستال بالاس)، كيفن كاستانو (ريفر بليت)، خوان كاميلو بورتيلا (أتلتيكو باراناينسي)، غوستافو بويرتا (راسينغ دي سانتاندير)، جون أرياس (بالميراس)، خورخي كاراسكال (فلامنغو)، خوان فرناندو كوينتيرو (ريفر بليت)، جيمس رودريغيز (مينيسوتا يونايتد)، جامينتون كامباز (روزاريو سنترال)

المهاجمون: خوان كاميلو هيرنانديز (ريال بيتيس)، لويس دياز (بايرن ميونيخ)، لويس سواريز (سبورتينغ)، كارلوس أندريس غوميز (فاسكو دا غاما)، جون كوردوبا (كراسنودار).

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قائمة البرتغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (غينجلربيرليغي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونزالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوخو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل لياو (إيه سي ميلان)، غونزالو غيديش (ريال سوسيداد)، غونزالو راموس (باريس سان جيرمان).

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أخبار الفريق والقوائم

يدرب كولومبيا نيستور لورينزو، رغم أنه لا تتوفر حالياً أي معلومات عن التشكيلة المحتملة أو الإصابات أو الإيقافات لهذه المباراة. ستتم إضافة التحديثات قبل انطلاق المباراة.

كما أن مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز لا يملك أيضاً تشكيلة مؤكدة أو إصابات أو إيقافات مدرجة في هذه المرحلة. سيتم تقديم التحديثات عند توفرها قبل المباراة في ميامي.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل كولومبيا وهي في حالة ممتازة في الآونة الأخيرة، بعدما فازت في ثلاث من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا بنتيجة 3-1 على أوزبكستان في دور المجموعات بكأس العالم في 18 يونيو، مع تحقيق انتصارين وديين سابقين على الأردن (2-0) وكوستاريكا (3-1) أيضًا ضمن السجل. وجاءت هزيمتاها الوحيدتان في هذه السلسلة أمام فرنسا (3-1) وكرواتيا (2-1) في مباريات ودية في مارس. وقد سجلت كولومبيا تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس بينما استقبلت ستة.

يُظهر سجل البرتغال الأخير تعادلًا واحدًا وثلاثة انتصارات من آخر أربع مباريات مكتملة، رغم أن التعادل الافتتاحي في كأس العالم مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو ألقى بظلاله على مسار ما قبل البطولة الذي كان متينًا بخلاف ذلك. فاز فريق مارتينيز على نيجيريا 2-1 وتشيلي 2-1 في مباراتين وديتين متتاليتين في يونيو، وسجل فوزًا بنتيجة 2-0 خارج أرضه على الولايات المتحدة الأمريكية في مارس. وتعادلوا 0-0 مع المكسيك في مشاركتهم الأخرى في مارس. وقد سجلت البرتغال ستة أهداف في آخر خمس مباريات لها بينما استقبلت أربعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة لكولومبيا ضد البرتغال ضمن مجموعة البيانات المقدمة. سيتم تحديث السجلات الرسمية قبل انطلاق المباراة.

الترتيب

في المجموعة K، تتصدر كولومبيا حاليًا بينما تحتل البرتغال المركز الثالث، ما يعني أن لدى كلا الطرفين حوافز واضحة للفوز بهذه المباراة الأخيرة في دور المجموعات.