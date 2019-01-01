كولومبيا تحقق العلامة الكاملة بالفوز على باراجواي في كوبا أمريكا

المنتخب الكولومبي يحقق الفوز بهدف نظيف على نظيره الباراجوياني بهدف نظيف في ختام لقاءات المجموعة الثانية بكوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق المنتخب الكولومبي الفوز اليوم على نظيره الباراجوياني في لقاء الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وبدأت المباراة بخطورة من قبل المنتخب الباراجوياني الذي كاد يسجل هدفه الأول عن طريق جونزاليز لولا تألق ألفارو مونتيرو واخراجه للكرة قبل أن تتحول لهدفًا في الدقيقة السابعة.

وافتتح اللاعب جوستافو كوييار التسجيل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة حيث استلم الكرة من سانتياجو أرياس وسددها بقوة بين قدمي حارس باراجواي.

وأضاف لويس فيرناندو دياز الهدف الثاني للمنتخب الكولومبي في الدقيقة الـ 69 قبل أن يقوم حكم اللقاء بإلغاءه بسبب لمسة يد قام بها.

أول مباراة في كوبا أمريكا 👕

الهدف الأول له مع كولومبيا⚽️

أول تسديدة على المرمى 🥅

أول لمسة داخل منطقة الجزاء 🎯



جوستافو كويلار يضع بصمته الأولى مع كولومبيا👌👏#CopaAmerica pic.twitter.com/5NRJebkxhZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

بهذه النتيجة يصعد المنتخب الكولومبي للدور الـ 8 من بطولة كوبا أمريكا لينتظر تحديد المركز الثاني في المجموعة الثالثة بين كل من تشيلي وأوروجواي واليابان.

ويحتل الفريق الباراجوياني المركز الثالث في الترتيب برصيد نقطتين جمعهما من التعادل مع كل من الأرجنتين وقطر.

جدير بالذكر أن المنتخب التشيلياني يتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط وسيواجه أوروجواي، بينما تحتل اليابان المركز الثالث بعد التعادل مع أوروجواي ولا تزال تملك فرصة في المركز الثاني.