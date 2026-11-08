كولن ضد ليفركوزن | سباق مازا وسعيد الملا: باريس يقف عند راية النهاية .. "مكاسب واحدة وخطأ مشترك"!

كولن وباير ليفركوزن، سباق في أرض الميدان، بين ثنائي يجمعه عنصر مشترك، وهدفين بدأهما أليكس جارسيا، من ركلة حرة، كانت أشبه بإلقاء حجر في مياه راكدة، ثم رصاصة الرحمة من باتريك شيك، في الدقيقتين 7 و85، قبل أن يقلص سعيد الملا الفارق في الدقيقة 90+2.

مباراة تخلت عن استحيائها، أداءً ونتيجة، في الدقائق الأخيرة، وخرج منها ليفركوزن بثلاث نقاط خارج أرضه، في ميدان راين إنرجي، بنتيجة (2-1)، في لقاء تفوق فيه رفاق إبراهيم مازا، استحواذًا وخطورة على المرمى، فيما نجا كولن من زيادة النتيجة، بفضل حارسه مارفن شوابي، الذي أظهر تألقًا كبيرًا خلال المواجهة.

الرابط المشترك جمع الثنائي إبراهيم مازا وسعيد الملا، أكثر من مرة، سواءً الجزائري أو الألماني صاحب الأصول اللبنانية، الذي انضم لقائمة يورجن كلوب، في فترة التوقف الدولي.

انتصار بعد هزيمتين، أعاد الآمال لباير ليفركوزن، الذي تواجد بالمركز الخامس في ترتيب البوندسليجا، برصيد 16 نقطة، فيما جاء كولن، بالمركز الخامس عشر بتسع نقاط.

مازا vs الملا

لنتطرق إلى هذا السباق الخاص بين إبراهيم مازا وسعيد الملا، فالثنائي يجمعهما سن مشترك "20 عامًا"، والتواجد في الجهة اليسرى .. وأيضًا الحديث عن اهتمام باريس سان جيرمان، في ظل البحث عن بديل لخفيتشا كفاراتسخيليا، الذي أصيب في الرباط الصليبي.

ليس ذلك فحسب، بل كان هناك رابط تكتيكي مشترك كان بمثابة "الميزة والعيب" في آن واحد، بين الثنائي..

* السرعة والتحرك الرائع بين الخطوط، والهروب من الطرف إلى العمق، لإيجاد ثغرة أمام الرقابة الدفاعية.

* التمركز الجيد.

* سوء اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق باللمسة الأخيرة.

ورغم أن سعيد الملا تمكن من كسر القاعدة الثانية، بهدفه الذي أحرزه في الدقائق الأخيرة، إلا أن أكثر من لقطة، أظهرت اعتماد الثنائي على مهاراته الخاصة في المراوغة، والتخلص من الضغط، سواءً بالالتفاف بالجسد أو سرعة التحرك أمامم الجدار الدفاعي، الأمر الذي جعلهما مصدر خطورة من الطرف الأيسر، رغم اعتماد المدرب كارليس مارتينيز على مازا في مركزه غير المعتاد على الطرف، بدلًا من صناعة الألعاب، ودفع رينيه فاجنر، بسعيد الملا لتكوين ثنائية هجومية مع بوتلر، بدلًا من مركزه المعتاد كجناح أيسر.

من كسب السباق .. مازا أم الملا؟

كما ذكرت لك عزيزي القارئ، فإن تقارب الأداء بين الثنائي جعل السباق بينهما شديدًا، ولكن، رغم هذا الرابط، فبالطبع كانت هناك عوامل منحت الأفضلية لأحدهما على الآخر، فإذا كان الحديث عن إبراهيم مازا، فإنه تفوق على الملا، بتراجعه أكثر للدفاع، وبناء الهجمة من الخلف.

أما عن سعيد الملا، فإنه تفوق على مازا، بتمركزه الجيد في منطقة الجزاء، في الوقت الذي اعتمد فيه مازا أكثر على تحركاته من خارج المنطقة.

كلاهما ترك بصمة في المباراة، الملا سجل هدف كولن، ومازا صنع الهدف الثاني لباير ليفركوزن، وبالتالي، فإن السباق يستحق أن ينتهي بالتعادل بينهما، خاصة وأن صناعة مازا قادت ليفركوزن للنقاط الثلاث.

حذار من إهدار الفرص

لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي يقدمها الثنائي كأبرز المواهب الواعدة في البوندسليجا، خاصة في ظل الحديث عن سباق أندية أوروبية من أجل التعاقد معهما، ولكن رغم ذلك، فإنه يجب الانتباه إلى ظاهرة "إهدار الفرص" التي يجب على الثنائي أن ينتبها لها جيدًا.

إبراهيم مازا حاول تهديد الحارس أكثر من مرة، خاصة في الشوط الأول، إلا أن تسديداته غالبًا ما كانت تتجه نحو جسد الحارس، بما لا ينتقص من دور شوابي الرائع في إنقاذ مرمى كولن، التي بلغت إجمالًا 6 تصديات، فيما جاء هدف الملا، من فرصة وحيدة تمكن فيها من الهروب من الدفاع، وتسديدة وحيدة بين الخشبات الثلاث، فيما أبعد الدفاع تسديدة ثانية له، وثالثة مرت بعيدًا عن المرمى، رغم تواجده داخل المنطقة في الدقيقة 72.

هل يستفيد كلوب من الملا؟

من المثير في تجربة سعيد الملا مع كولن، أنه يلعب بجوار شقيقه الأكبر مالك الملا، الذي شارك بديلًا في الدقيقة 19، وصنع له الهدف الثاني.

الملا، كما ذكرت، يجيد التوغل إلى داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي يمنح يورجن كلوب، حلًا هجوميًا إضافيًا، إذا ما قرر الاستعانة به خلال فترة التوقف، خاصة وأنه يمتاز بتحركاته وبحثه دائمًا عن اللحظة التي يخترق بها دفاع الخصم، إلا أن قلة أدواره الدفاعية وإهداره للفرص، ربما يمثل له سلاحًا ذي حدين، وقد يوعز الأمر أيضًا إلى صغر سنه، إلا أنه يظل واحدًا ممن خطفوا الأنظار في اللقاء، في ظل صراعه مع مازا، على الموهبة الأبرز في ألمانيا.