كولبيالي يروي أصعب لحظات العنصرية ضده بالملاعب الإيطالية

كاليدو كوليبالي نجم دفاع فريق نابولي يروي واقعة العنصرية التي واجهها من جماهير فريق لاتسيو في الدوري الإيطالي قبل أسابيع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم السنغالي كاليدو كوليبالي على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر قوة تجاه العنصرية في كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه تعرض لأسوأ مواقف العنصرية عندما كان يواجه لاتسيو في الدوري الإيطالي.شؤ

وقال كوليبالي: "لقد أدركت أن بعض جماهير فريق لاتسيو تقوم بتقليد أصوات القردة كلما قمت بلمس الكرة، وكان من المستحيل التفكير بشكل سليم في تلك اللحظات".

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وأضاف: "لقد كانت هناك لحظات أردت فيها أن أغادر الملعب من أجل توجيه رسالة واضحة، لكنني بعد ذلك قلت لنفسي أن ذلك تحديدًا هو ما يريدونه".

وأكمل: "سألت نفسي لماذا يقومون بذلك؟ هل لأنني أسود اللون؟ هل أصبحت حياة الشخص الأسود في ذلك الكون أمرًا مستحيلًا؟".

وأختتم: "علينا أن نقوم بالأمور بشكل أفضل مما يتم التعامل به في الوقت الحالي، فالحوادث تقع ويقوم النادي بإصدار بيانًا لطيفًا بعد ذلك تقع الحوادث من جديد".

جدير بالذكر أن كوليبالي يخوض في الوقت الحالي مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده في مصر.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ يونيو ٢٠١٩