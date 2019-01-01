كوكي سعيد بالعودة في الوقت المناسب وحزين من أجل موراتا

الإسباني عاد من الإصابة في الوقت المناسب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد الإسباني كوكي، بأداء أتلتيكو مدريد في الفوز على يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب دوري أبطال أوروبا بمرحلة ثمن النهائي.

وتفوق الروخيبلانكوس بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة، ليتفوق قبل لقاء الإياب في إيطاليا.

وقال اللاعب عقب نهاية اللقاء في تصريحات لبي أن سبورتس: " سعيد بالعودة ومساعدة الفريق، لعبت 60 دقيقة اليوم وقدمت كل ما لدي لمساعدتهم".

إليكم أبرز النقاط الفنية من مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس. 🔽#أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وواصل: "أعتقد أنها هوية أتلتيكو مدريد أن يصارع على كرة الكرات، وأن نحس بدعم الجماهير".

واختتم عن هدف موراتا الغير مُحتسب: "كان قد احتفل بالهدف ومن السيء عدم احتسابه، لكن نتمنى أن يعود مرة أخرى للتسجيل".

ويلتقي الفريقان مجددًا على أرضية ملعب أليانز سيتديوم في إيطاليا بالثاني عشر من مارس المقبل.