كوكي: سأرشد الصفقات الجديد لطريقة أتلتيكو مدريد

كوكي نجم وسط ملعب أتلتيكو مدريد يؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على تخطي مرحلة التجديد التي يمر بها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني كوكي نجم وسط ملعب فريق أتلتيكو مدريد أنه سيحاول أن يقوم بدوره في القيادة خلال التحول الذي يمر به النادي في الفترة الحالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوكي وقال: "لقد كنت قائد ثاني في هذا الفريق لسنوات هنا، وسأحاول أن أقوم بدوري مع أي لاعب جديد لأعرفه طريقتنا في أتلتيكو مدريد".

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وأضاف: "لن يكون ذلك مقتصرًا فقط على شخصي، لكن هناك أيضًا خيمينيز وساؤول ويان أوبلاك، كلهم سيلعبون دورًا هامًا في الإبقاء على فلسفة النادي وهويته".

وأكمل: "الموسم المقبل سيكون مثيرًا بالنسبة لنا، فسيكون هناك الكثير من اللاعبين الجدد، ويجب علينا أن نظل متحدين أكثر من أي وقت مضى".

رئيس أتلتيكو مدريد محبط من قرار جريزمان بالرحيل

وكان أنطوان جريزمان وجودين وخوان فران قد أعلنوا الرحيل عن أتلتيكو مدريد وأشارت تقارير عديدة لقرب رحيل كل من رودري وتوماس بارتي وفيليبي لويس.

جدير بالذكر أن نادي أتلتيكو مدريد مرتبط في الوقت الحالي بضم ثنائي بورتو فيليبي وهيكتور هيريرا، بالإضافة لأليكس تيليس.