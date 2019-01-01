كوكا يشارك في هزيمة براجا برباعية أمام بنفيكا وتاعرابت رجل اللقاء

لاعبا براجا تطوعا لرفع رصيد الأهداف لضيوفهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل سبورتنج براجا، المحترف في صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، نزيف النقاط في الدوري البرتغالي، بعدما تلقى الهزيمة أمام بنفيكا؛ المحترف في صفوفه المغربي عادل تاعرابت، برباعية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة.

كوكا شارك أساسيًا في اللقاء، لكن تم استبداله مع بداية الشوط الثاني، وقتما كان فريقه متأخرًا بهدف وحيد، سجله لويس ألفونسو من ضربة جزاء، بينما خاض المغربي الـ90 دقيقة كاملة

ومع مرور دقيقتين من الشوط الثاني، استقبل رفاق المصري الهدف الثاني عن طريق ألفونسو كذلك، قبل أن يسجل برونو فيانا؛ لاعب براجا، الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرماه.

وتطوع أيضًا ريكاردو إيسخايو؛ مدافع براجا، في تسجيل الهدف الرابع لبنفيكا بالخطأ في مرماه.

وعقب نهاية اللقاء، تم منح تاعرابت جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفقًا للأداء الرائع الذي قدمه طوال 90 دقيقة.

الهزيمة جمدت رصيد براجا عند أربع نقاط في المركز الـ11، بعدما حقق فوز وحيد في بداية الدوري ثم تلقى هزيمة وتعادل قبل خسارة الليلة.

بينما ارتفع رصيد بنفيكا إلى النقطة التاسعة في المركز الثالث، ليعود للانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام بورتو.