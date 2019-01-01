كوكا يرد على أنباء طلبه الرحيل من أوليمبياكوس

هل ينضم المحترف المصري لبيراميدز أو الأهلي؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى أحمد حسن "كوكا"؛ المحترف المصري في أوليمبياكوس اليوناني، ما تردد عن طلبه الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت بعض التقارير قد ربطت بين اللاعب وعودته للدوري المصري مرة أخرى من بوابة الأهلي أو بيراميدز.

كوكا كتب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الأيام القليلة الماضية، ترددت أنباء في وسائل الإعلام غير صحيحة على الإطلاق، لم أطلب الرحيل عن أولمبياكوس، أنا سعيد للغاية هنا".

💡 شأنه شأن كل مهاجمي مصر .. بكل تأكيد كوكا عازم على العودة أقوى مما سبق والمشاركة في مباريات أكثر مع ناديه والتسجيل كي يستطيع استعادة مكانه في تشكيل المنتخب الفترة القادمة وخصوصًا مع اقتراب كأس الأمم الأفريقية pic.twitter.com/i3KIyjmKBt — جول مصر (@goaleg) ١٦ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "إذا لم أتعرض لانتكاسة في إصابتي، لكن حاليًا أشارك بشكل أكبر وأسجل مزيد من الأهداف".

المهاجم المصري اختتم: "الآن أنا جاهز تمامًا، وأتطلع للمباريات المقبلة ومتحمس لها".

يذكر أن كوكا انضم للنادي اليوناني في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي، وشارك معه في 13 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.