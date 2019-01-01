حسام البدري يستبعد كوكا من منتخب مصر بسبب الإصابة

براجا يعلن خضوع كوكا لجراحة في الركبة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، استبعاد أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق سبورتنج براجا، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

براجا أعلن خضوع كوكا لجراحة في الركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع مقبلة، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي منتخب مصر المقبلتين.

البدري قرر استبعاد أحمد حسن كوكا، بسبب الإصابة وذلك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون.

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المنتخب مصري يستعد لمواجهة ليبيريا وديًا، وذلك قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، بالتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يستقر حسام البدري، على ضم مهاجم بديلًا لأحمد حسن كوكا المصاب، استعدادًا للمواجهات المقبلة.

مواجهة مصر أمام كينيا ستكون الرسمية الأولى للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، بقيادة حسام البدري.