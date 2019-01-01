كوكا: شعرت بالظلم في كأس العالم.. وصلاح نموذج لكل المصريين

مهاجم أولمبياكوس يتذكر استبعاده من المونديال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر شعوره بالظلم عقب استبعاده من قائمة المنتخب في كأس العالم 2018.

وقال كوكا في حواره مع صحيفة الجارديان:"شعرت بعدم العدالة لأني كنت معهم ومع المدرب منذ أول معسكر، كنت دائماً أقاتل لأجل بلادي".

وأضاف:"إذا تم وضعي دائماً ما أقاتل بأفضل ما لدي، لم أكن أتوقع هذا ولكنه خيار المدرب ولا يمكنني فعل شيء".

وأوضح:"هذا لم يسقطني بل منحني الحافز للعمل بجدية أكبر والتحسن، وبالفعل انتقلت إلى أولمبياكوس وحظيت بموسم جيد".

وعن بطولة الأمم الإفريقية قال:"ندرك جميعاً أهمية تلك البطولة لنا، ففي مصر نأخذ كرة القدم بجدية كبيرة، ليس لدينا الكثير من الأغنياء، شعبنا بسيط والكرة هي ما يعيش لأجله بطريقة جنونية أكثر من أي دولة أخرى".

وتابع:"كنت في اليونان العام الماضي وعلمت أنهم يشاركونا الجنون، ولكن في مصر نأخذ الأمور بجدية كبيرة، ننتظر أي فوز للخروج إلى الشارع والاحتفال بسعادة".

وأخيراً عن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول قال:"صلاح هو أخي، لأني أعرفه منذ الطفولة كما كنا معاً في المنتخبات تحت 16 و17 عاماً حتى المنتخب الأول، لذلك أعرفه جيداً، إنه شخص متواضع ونموذج لي ولكل المصريين، شعور رائع أن ألعب بجوار أحد أفضل لاعبي العالم".

يذكر أن مصر كانت قد تأهلت لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1990، وكان كوكا جزءاً في قائمة أمم إفريقيا السابقة 2017 بينما لم يظهر في 2018.