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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش يكشف حالة مصابي بايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيج

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Getty Images - Bongarts
نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يوضح حالة المصابين في صفوف فريق بايرن ميونخ وموقفهم من المشاركة في مواجهة لايبزيج

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف نيكو كوفاتش عن حالة مصابي فريق بايرن ميونخ الذي يتولى تدريبه قبل مواجهة فريقه ضد لايبزيج يوم السبت المقبل في الدوري الألماني.

جاء هذا من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه كوفاتش اليوم، وأكد من خلال تصريحاته فيه أن مانويل نوير قد أقترب من العودة للمباريات.

وقال كوفاتش: "مانويل نوير أقترب من العودة، أتمنى أن يعود للتدريبات خلال الأسبوع المقبل، أما مارتينيز فقد تعرض لإصابة في الفخذ بالأمس ولم يتدرب اليوم وسيكون موضع شك".

وأضاف: "خايميس رودريجيز تدرب مع الفريق للمرة الأولى اليوم، وليفاندوفيسكي قام بالتدرب بشكل فردي بعيدًا عن الفريق".

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وأكمل: "لقد مررت بـ 10 أشهر تعلمت خلالهم الكثير، وكان هناك الكثير من التوتر فيهم، لايزال أمامنا الكثير لتقديمه لنحقق الدوري في الجولتين المقبلتين".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيواجه لايبزيج في الدوري الألماني يوم السبت المقبل قبل أن يعيد مواجهته في نهائي كأس ألمانيا في الأسبوع التالي.


 

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