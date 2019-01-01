كوفاتش يُقارن بين بايرن ميونخ وليفربول ويتحدث عن سبب نجاح كلوب

يتحدث عن كوتينيو أيضًا..

يرى نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن السبب خلف نجاحات يورجن كلوب في ليفربول، هو ما حظى به من "وقت" لوضع فلسفته داخل النادي الإنجليزي.

كلوب كان قد حقق مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلى جانب وصافته جدول ترتيب البريميرليج، وهو حاليًا يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وفي الوقت نفسه فيستعد بايرن ميونخ لخوض مباراة في كأس ألمانيا، عندما يحل ضيفًا على فريق بوخوم القابع في الدرجة الثانية، في المباراة المقرر لها مساء الثلاثاء، وقد أجاب كوفاتش عن أسئلة الصحفيين حول كلوب خلال المؤتمر الصحفي لهذه المباراة.

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"الزميل كلوب يقضي عامه الرابع في ليفربول، نحن نتحدث هنا عن الاستمرارية من جهة، ومن جهة أخرى عن منحه الوقت وهو الأمر الذي لا يبدو موجودًا الآن في كرة القدم."

وتابع "كل مدرب يجب أن يحظى بالفرصة والوقت الكافي لإظهار نفسه. يجب عليك أن تمنح المدرب أن يتحدث مع زملائه، عليك أن تبني شبكتك الخاصة، ولكن أيضًا هذا الأمر لم يعد مهمًا بالنسبة للاعبين أو المدربين الآن."

ثم تحدث المدرب الكرواتي عن ليفربول وما هو الاختلاف بينه وبين بايرن ميونخ، حيث قال "ما فعله توتنهام بالأمس يؤكد أنهم استحقوا التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكن للعب بطريقة ليفربول عليك أن تمتلك لاعبين معينين."

وأضاف "لا يمكنك أن تحاول القيادة بسرعة 200 كم/س على الطريق السريع إذا كان يمكنك فقط القيادة بسرعة 100، عليك أن تعتمد على ما لديك من لاعبين، بالنسبة لنا، فبايرن يمتلك نوعية مختلفة من اللاعبين."

كما أفصح كوفاتش عن عزمه محادثة مدرب البرازيل، تيتي، من أجل حثه على قبول عدم رحيل كوتينيو إلى الجولة الدولية المقبلة، حيث قال "نحن نرى أنه لا ينبغي عليه الذهاب، نريده جاهزًا، بإمكانه السفر ولكن على الأقل لا يلعب المباراتين كاملتين، عمومًا سنتحدث مع مدرب البرازيل في الأيام المقبلة."

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وأخيرًا، فقد أخذ صاحب الـ 48 عامًا في مديح كوتينيو وكذلك توماس مولر، من دون أن يغفل عن الإشارة إلى قيمة مانويل نوير كقائد ولاعب في الملعب.

"كمدرب لا يمكنك التأثير كثيرًا أثناء المباراة، وهنا يأتي دور القائد في الملعب، علينا أن نضع الخصوم تحت الضغط الدائم، لذلك فنحتاج إلى التواصل، نوير يقوم بذلك جيدًا ويحث اللاعبين، إنه شخص عظيم ولديه شخصية قوية."

"كوتينيو ومولر يؤديان بصورة جيدة ولديهما الجودة في الهجوم، عليهما أيضًا أن يتواجدا في مركز 8 في الدفاع والهجوم. فيليب لاعب دائمًا ما يكون في خدمة الفريق، أنا سعيد من أجله، أعلم أن الجميع ينتظر منه لحظات ساحرة، ولكنني أؤكد أنه يعمل بجد والحظ لم يخدمه بعد."

الجدير بالذكر أن كوتينيو قد أحرز هدفين وصنع ثلاثة خلال مشاركاته مع بايرن ميونخ في البوندسليجا، إلى جانب صناعته هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

كما تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة خلف المتصدر، بوروسيا مونشنجلادباخ، وبفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.