كوفاتش يعتذر عن إهانة مولر

كوفاتش يعتذر عن تصريحاته ضد مولر ويؤكد أنها لم تفهم كما أراد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اعتذر نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ عن التصريحات التي أدلى بها بخصوص مهاجم الفريق البافاري توماس مولر، مؤكدًا أنها تم التعامل معها بشكل غير الذي قصده.

وكان كوفاتش قد صرح بأن توماس مولر يعد خيارًا جيدًا للظروف الطارئة، الأمر الذي تم التعامل معه كتهميش للمهاجم الألماني الذي ظل أحد الأعمدة الأساسية لبايرن ميونيخ منذ 2010 وحتى الآن.

وحول ذلك، أكد كوفاتش أن كل لاعب لديه في الفريق هو جزء من المنظومة التي يحتاج إلى جميع أفرادها، مؤكدًا على أهمية كل لاعب وكل دور بالنسبة للمنافسة.

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وأضاف: "الحديث عن مولر كان حديثًا للتأكيد على جودته، لقد قصدت أنه خيار مميز في الظروف الطارئة نظرًا لقيمته وقدرته على إنقاذ الفريق في الأوقات الصعبة"

وتابع: "لا يمكن تهميش لاعب كمولر، والتعامل مع أي قرار أتخذه لا يجب أن يكون بهذه الحساسية، ليس معنى أن لاعب جلس على دكة البدلاء في أكثر من مباراة أنني لا أحتاجه وأن عليه الرحيل عن صفوف الفريق"

يذكر أن توماس مولر قد اقترب بالفعل من الرحيل عن صفوف الفريق البافاري في يناير المقبل أو يونيو على أقصى تقدير بسبب تراجع أدواره في الموسم الحالي.