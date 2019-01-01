النتائج المباشرة
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش يرفض الحكم على مشكلة ريبيري

آخر تحديث
التعليقات()
والنادي يقلل من المسألة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رفض نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ منح الكثير من الأهمية لأزمة فرانك ريبيري الأخيرة مع الصحفيين والجماهير.

 

وقال كوفاتش:"كل شخص يجب أن يقرر بنفسه ما يفعله، إنه جزء من الديمقراطية".

اختيارات المحررين

وأضاف:"لا يجب أن نحكم على بعضنا البعض، دائماً ما يجب أن نبدأ بأنفسنا ثم نمضي للأمام".

أما من ناحية بايرن أكد متحدث رسمي باسمه أن النادي لا يوافق على نص الرسالة الموجهة ضد الصحفيين الفرنسيين، ولكنها في النهاية "مسألة خاصة".

وكان ريبيري قد وجه رسالة حادة للصحفيين وبعض الجماهير التي انتقدته بشدة عقب تناوله لقطعة لحم مغطاة بالذهب.

الموضوع التالي:
بيليجريني يزيد القلق والغموض حول إثارة أرناتوفيتش
الموضوع التالي:
في آخر مبارياته مع تشيلسي.. وداع عاطفي لفابريجاس قبل انضمامه لموناكو
الموضوع التالي:
فيل فودين يخالف زملائه ويفضل التعلم أكثر داخل مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
برشلونة يتلقى أخبار سارة بشأن أومتيتي
الموضوع التالي:
هازارد: لقد كنت محظوظًا باللعب بجوار فابريجاس
إغلاق