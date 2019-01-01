كوفاتش يرد على أنباء رغبته في تدريب أرسنال

مصدر مقرب من نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ يرد على أنباء اهتمامه بتدريب أرسنال.

كشف مصدر مقرب من المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ عن حقيقة الأنباء المنتشرة حول رغبته في تدريب أرسنال.

جاء هذا بحسب ما أكد ذلك المصدر في تصريحات لصالح وكالة الأنباء الألمانية وأكد خلالها أن كوفاتش لا ينظر لأرسنال بتلك الطريقة في الوقت الحالي.

وقال المصدر: "الأنباء المنتشرة غير عقلانية بشكل تام، كوفاتش غير مهتم في الوقت الحالي بهم، ويريد أن يحصل على الراحة".

وكان تواجد الكرواتي كوفاتش بإنجلترا قد أثار التكهنات حول تواجده من أجل تولي مهمة تدريب أحد أندية البريميرليج.

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وحضر كوفاتش لقاء إيفرتون مع تشيلسي مساء السبت، ونفى المدرب أن يكون حضوره مرتبطاً بخلافة ماركو سيلفا بالفريق الأزرق.

ويتولى تدريب أرسنال حالياً فريدي ليونبرج، ولكن تعادل وخسر في اللقاءين مع نورويتش وبرايتون، مما فتح باب الحديث عن تعيين مدرب جديد.

وتشير التقارير إلى أن أرسنال فتح باب قبول الترشيحات من أجل تعيين مدربًا جديدًا، ويتولى الثنائي راؤول سانليهي، مدير الكرة، وإيدو، المدير التقني، مهمة البحث.

ورُشح عدد من الأسماء للمنصب، وعلى رأسهم ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، وميكيل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا بمانشستر سيتي.