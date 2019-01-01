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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش يختار ليفاندوفسكي قائدًا ثالثًا لبايرن ميونخ

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كوفاتش يلبي طلب ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اختار نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي ليكون قائد الفريق الثالث خلف مانويل نوير وتوماس مولر.

ليفاندوفسكي سبق وألمح رغبته الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ منتظرًا عرض ريال مدريد.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن كوفاتش قرر منح ليفاندوفسكي شارة القيادة ليصبح ثاني لاعب غير ألماني بعد فان بوميل يحمل الشارة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدرب الكرواتي يحاول إرضاء ليفاندوفسكي للموافقة على الاستمرار مع الفريق.

وسبق وطلب المهاجم البولندي الحصول على شارة القيادة في حوار سابق أكد فيه أنّه قائد منتخب بلاده ولديه الخبرة الكافية.

ليفاندوفسكي انضم إلى البافاري مجانًا في 2014 من بروسيا دورتموند وشارك في 219 مباراة سجل 173 هدفًا.

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