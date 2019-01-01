الانتقالات
الانتقالات

كوفاتش يؤكد نهاية مسلسل هودسون أودوي

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Getty Images
كل الأطراف في البافاري تؤكد فشل الصفقة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني تعطل صفقة انتقال كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي إلى فريقه.

 

وقال كوفاتش:"نحن لن نتحرك في سوق الانتقالات أكثر من ذلك. الفرق لا تريد ترك لاعبيها يرحلون، لدينا قائمة جيدة وكبيرة".

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وأضاف:"فرانك ريبيري وآريين روبن كانا يتدربان، لذلك يجب أن أترك واحداً أو اثنين في الديار قبل مباراة ليفركوزن، لذلك لا يوجد معنى لضم 3 أو 4 لاعبين إضافيين".

وفي سياق متصل أكد كارل هاينز رومينيجيه ما قاله كوفاتش قائلاً:"لقد تحدثت مع حسن (صاليحميدزيتش المدير الرياضي) في الثالثة والنصف عما إذا كنا سنفعل شيئاً، وأجابني بالنفي".

وأوضح:"حتى بدون هودسون أودوي نملك الآن 5 أجنحة، لذلك يمكننا المواصلة لنهاية الموسم".

يذكر أن جول كان قد علم سابقاً أن اللاعب لا يزال راغباً بالانتقال لبايرن، ولكن تمسك ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي به أحبط الصفقة.

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