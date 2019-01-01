كوفاتش: نسعى للمنافسة على جميع الألقاب

تصريحات نيكو كوفاتش حول مباراة بايرن ميونيخ والنجم الأحمر

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قال المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب نادي بايرن ميونيخ إن الفوز على النجم الأحمر في المباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا كان مهمًا للغاية بالنسبة له.

وحقق بايرن ميونيخ انتصارًا هامًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب ضيفه النجم الأحمر الصربي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي الشوط الثاني نجح روبيرت ليفاندوفيسكي في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثمانين والحادية والتسعين لينهي المباراة بثلاثية بافارية.وذلك بعد هدف كسنجيسلي كومان في الشوط الأول

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وعقب المباراة، قال كوفاتش إن المباراة كانت صعبة وكان الفوز حتميًا من أجل افتتاح دوري الأبطال بثلاثة نقاط أولى، كما شدد على أهمية لعب الفريق كوحدة واحدة.

وأضاف: "لدينا الكثير من المباريات ويجب أن نوازن ما بين المنافسة على البطولات المحلية وما بين دوري أبطال أوروبا، نحن بايرن ميونيخ ويجب أن ننافس على كل شيء"

وتابع: "لقد واجهنا العديد من الصعوبات خلال المباراة ولكننا كنا أكثر قدرة على استغلال الفرص التي أتيحت لنا، سعيد بما حققناه وأتمنى ارتفاع النسق ومواصلة العنل"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد ودع البطولة العام الماضي من دور الستة عشر بعدما أقصاه الفائز باللقب ليفربول.