كوفاتش: لدينا خطة واضحة لساني وسنقوم بكل شيء لضمه

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن ليروي ساني هو الصفقة الحلم بالنسبة للفريق البافاري هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن فريقه سيقوم بكل شيء ممكن من أجل ضم ليروي ساني من صفوف مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما أكد كوفاتش في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألماني على لسانه وأكد خلالها أن الجميع يقدم أفضل ما لديه لحسم الصفقة.

وقال كوفاتش: "رؤساء بايرن ميونخ أظهروا لساني ما هي الخطط الخاصة بنا، نحن في قمة التركيز حاليًا وليروي يعلم ما الذي سيجده هنا معنا".

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وأضاف: "يمكنكم أن تروا أن الصفقة ليست سهلة، لكن أنا أعلم أن الجميع هنا يعمل بشكل قوي من أجل إنهاء كل شيء قريبًا".

وأكمل: "سنفعل كل ما في وسعنا حتى نحصل على ساني، هو حلم بالنسبة لنا، الجميع يعرف ذلك ونحن أيضًا نعرفه".

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي كان قد أعرب عن رغبته في استمرار ساني في صفوف الفريق.