كوفاتش: جمهور فرانكفورت الأفضل في ألمانيا

تصريحات تغضب مشجعي بايرن ميونخ

أصر مدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش على تصريحاته السابقة حول جمهور إينتراخت فرانكفورت، وكونهم الأفضل في ألمانيا.

كوفاتش كان أثار غضب مشجعي فريقه في تصريحاته بعد لقاء بوخوم منتصف الأسبوع بعدما وصف جمهور فريقه السابق بأنه الأمتع والأفضل.

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وعاد كوفاتش للحديث عن الأمر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فرانكفورت قائلاً: "شاهدت ثلاثة لقاءات لهم في الدوري الأوروبي ببداية الموسم، وقاموا بتيفو مميز".

وأكمل: "نملك أيضاً جمهور عظيم، شعرت بذلك الموسم الماضي ضد فرانكفورت وفي الكأس عندما هتفوا لي، أعرف أهميتهم لنا، لم أقل أن جمهورنا سيء".

وواصل الكرواتي: "ولكن برأيي أن الصورة الأكبر يبدو فيها أن أجواء فرانكفورت عظيمة وفريدة من نوعها وليس لها مثيل، لم أغير من نفسي أو شخصيتي، إذا كانت الصراحة غير مرحب بها في هذا العصر يمكن إلغائها".

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وتحول كوفاتش للحديث عن أداء فريقه: "أمام بوخوم استقبلنا فرصة خطيرة بعد فقط 40 ثانية، أريد فريقي جاهزاً منذ البداية، نملك الجودة ويجب العمل، الكرة تتعلق بالنتائج، المهم هو الفوز وتقديم الأداء، لم نفعل ذلك مؤخراً، الانتصارات الصعبة تساعد في بناء الثقة".

وختم: "إذا خسرت الكرة خمس مرات، في السادسة ستهتز وتفقد الثقة، يجب أن تستعيد المستوى منذ البداية مجدداً".

ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت في ضيافة إينتراخت فرانكفورت لحساب منافسات الدوري الألماني.