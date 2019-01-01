كوفاتش: بيل لاعب جيد وبواتينج سيحصل على فرصته

تعرف على تصريحات كوفاتش قبل مواجهة ريال مدريد وديًا

أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، بإمكانيات جاريث بيل، جناح ريال مدريد، مؤكدًا حصول جيروم بواتينج على فرصة أكبر الموسم المقبل.

بايرن ميونخ يخوض ثاني مبارياته التحضيرية أمام ريال مدريد فجر الأحد بمدينة هيوستن الأمريكية.

وقال كوفاسيتش في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد: "ريناتو سانشيز مستمر معنا وهو جزء هام في الفريق، ولقد شرحنا الموسم الماضي السبب وراء عدم منحه دقائق لعب كافية وأرى مستقبله معنا".

وتابع: "جاريث بيل لاعب رائع مثل باقي اللاعبين المميزين الذي يقدمون الإضافة لأي فريق وهو حاليًا نجم ريال مدريد ولم أذكر أبدًا أنّه ضمن خططي".

المدرب الكرواتي أكد أنّه يمتلك ثقة كبيرة في بواتينج طالما هو موجود مع البافاري ولم يغادر بنهاية سوق الانتقالات مشيرًا إلى أنّه سوف يحصل على فرصته مثل أي لاعب آخر.

واختتم: "تياجو ألكانتارا لاعب مظلوم إعلاميًا لأنّه محور رئيسي في خط وسط الفريق ويستحق المزيد من التقدير والاهتمام".

جدير بالذكر أنّ البافاري خسر بنتيحة 3-1 أمام أرسنال في أول مباراة له بالفترة التحضيرية.