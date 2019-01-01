كوفاتش: بايرن ميونخ عانى من الكسل ضد ماينز

نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته رغم الفوز على ماينز بست أهداف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه من مستويات خلال مواجهة فريقه أمام نظيره ماينز بالدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع تقديم مستويات أفضل في المباراة من تلك التي أظهرها.

بايرن ميونخ يضرب ماينز بسداسية في الجولة الثالثة من الدوري الألماني 🔥 pic.twitter.com/IPUQcsGXsB

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وقال كوفاتش: "الفريق كان كسولًا للغاية حتى أول استراحة في المباراة، لم نقدم الرد المناسب على تقدم ماينز وتصورنا أن المباراة ستكون سهلة، رغم ذلك وضعنا منافسنا في وسط ملعبه ولعبنا بشكل جيد على الأجناب".

وأضاف: "هدف ديفيد ألابا قبل الشوط الثاني كان هامًا للغاية وحاسمًا، والأمر انتهى تمامًا بتسجيلنا للهدف الرابع، يمكننا أن نذهب للعطلة الدولية ونحن سعداء".

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وأكمل: "لقد عانينا من أجل الدخول في أجواء المباراة خلال أول ٢٠ دقيقة منها، ولم نتمتع بالقوة ولا السرعة الكافيتين، وقمنا بالعديد من الأخطاء، وماينز قام بعمل جيد، لذلك كانت الأمور صعبة، لكن بعد أول استراحة عدنا وامتلكنا زمام الأمور".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد قلب تأخره بهدف نظيف لفوز بست أهداف مقابل هدف وحيد أمام ماينز في الدوري الألماني.