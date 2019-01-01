كوفاتشيتش: أعيش أفضل فترات مسيرتي مع تشيلسي

ماتيو كوفاتشيتش نجم فريق تشيلسي يعرب عن سعادته بتواجده رفقة البلوز في الوقت الحالي.

أعرب اللاعب ماتيو كوفاتشيتش نجم وسط ملعب فريق تشيلسي الحالي وريال مدريد السابق عن سعادته بالتواجد رفقة البلوز في بداية من الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن فترته في تشيلسي هي الأفضل بمسيرته الكروية.

وقال كوفاتشيتش: "وظيفتي في الملعب هي فتح المساحات للجميع، أعتقد أنها نقطة قوة كبيرة بالنسبة لي لكن الأمور اختلفت هنا عن العام الماضي فنحن نلعب بطريقة مختلفة تمامًا، وبشكل مباشر أكثر".

وأضاف: "أعتقد أن مركزي المفضل هو لاعب الوسط الثاني، وأحيانًا أستطيع اللعب كلاعب وسط ثالث لكن في المركز الأول أشعر براحة وحرية أكبر، وفي النهاية لا يهم حقًا المركز وأحاول تقديم كل ما لدي في أي مكان".

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وأكمل: "من الأفضل دائمًا أن يكون هناك استمرارية في مركزك، والتحرك كثيرًا في المراكز بالملعب ليس الأمر الأفضل، لا يمكنك أن تلعب كل موسم في مركز مختلف".

وأنهى تصريحاته: "تعد تلك واحدة من مشاكل مسيرتي الكروية، لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة لكنها كانت صعبة للغاية في ريال مدريد، لعبت لكن ليس بشكل مستمر، وكنت في حاجة لما أنا فيه اليوم الآن أنا في أفضل فترات مسيرتي".

جدير بالذكر أن كوفاتشيتش كان قد أتم انتقاله بشكل نهائي لتشيلسي هذا الصيف قادمًا من ريال مدريد عقب أن أمضى موسمًا رفقة الفريق بالعام الذي سبقه على سبيل الإعارة.