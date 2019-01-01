الانتقالات
كأس الاتحاد الإنجليزي

كوسينلي يحذر نجوم أرسنال من صعوبة مباراة مانشستر يونايتد

التعليقات()
Getty Images
لوران كوسينلي مدافع فريق أرسنال يؤكد على صعوبة مواجهة المدفعجية أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ويحذر زملائه من خطورة هجوم الشياطين.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حذر لوران كوسينلي مدافع فريق أرسنال زملائه في النادي اللندني من صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن مانشستر يونايتد أصبح أفضل بشكل واضح منذ تولي أولي سولشار لتدريب الفريق.

هيجواين وبواتينج ليسا الأوائل - نجوم لعبوا في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

وقال كوسينلي: "أعتقد أن راشفورد يتطور بشكل واضح، لقد تطور في السنوات الأخيرة كثيرًا، ويصبح أفضل كلما يمر الوقت في مسيرته الكروية".

اختيارات المحررين

وأضاف: "لا يزال عمره صغير ويستطيع التطور والتحسن أكثر وأكثر خلال السنوات المقبلة، وأن يكون ضمن الكبار في كرة القدم".

وأكمل: "مانشستر يونايتد يمتلك في الوقت الحالي العديد من المهاجمين الرائعين، أمثال مارسيال وخيسي لينجارد وروميلو لوكاكو".

أساطير الدوري الإنجليزي يختارون التشكيلة التاريخية لليفربول – كم منهم اختار صلاح؟

واختتم تصريحاته: "كل فريق نقابله يكون خطرًا، ومانشستر يونايتد يملك مدربًا جديدًا في الوقت الحالي نتائجهم اختلفت معه بشكل واضح".

 

 

الموضوع التالي:
رسميًا – موناكو يقرر إيقاف تيري هنري استعدادًا لإقالته
الموضوع التالي:
قبل مواجهة مانشستر يونايتد - هل وجد إيمري الخطة الأفضل لإسقاط الكبار؟
الموضوع التالي:
لاسارتي: قدمنا أفضل شوط منذ أن جئت وأعمل على التوازن بالأهلي
الموضوع التالي:
خاص| مخلفات كأس العالم.. 500 مشجعاً على طريق الهجرة غير الشرعية
الموضوع التالي:
فيديو - إيران تطيح بالصين من كأس آسيا بثلاثية نظيفة
إغلاق