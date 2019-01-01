كوسيلني يضغط على أرسنال من أجل الرحيل بالمجان

اهتمام كبير من بوردو بالتعاقد مع الفرنسي المخضرم

حدد نادي بوردو الفرنسي، لوران كوسيلني كالبديل الأنسب لتعويض رحيل مدافع جوليه كوندي خلال سوق الانتقالات الحالي.

كوسيلني يتبقى عام واحد على نهاية عقده مع أرسنال، ولا توجد أي مؤشرات حول التجديد حتى الآن.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن بوردو يريد التعاقد مع الفرنسي المخضرم هذا الصيف.

وأوضحت أن النادي عقد محادثات مكثفة مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ترحيب كبير من نجم أرسنال.

العقبة الأهم تأتي في سعر كوسيلني الذي يصل إلى 10 مليون جنيه إسترليني، المبلغ الذي لا يريد بوردو تحمله.

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وهو ما قد يدفع صاحب الـ33 عاماً لمحاولة الضغط على أرسنال لفسخ عقد بالتراضي، ليرحل بالمجان ويعود لفرنسا.