النتائج المباشرة
الدوري الأوروبي

كوسيلني يؤكد أهمية الدوري الأوروبي لأرسنال الموسم الحالي

التعليقات()
Getty Images
آمل لأرسنال في التأهل لدوري الأبطال
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يسعى أرسنال الإنجليزي، لتفادي خروج مبكر من الدوري الأوروبي، حال فشله في تعويض خسارته ذهاباً بهدف نظيف أمام باتي بوريسوف البيلاروسي.

وفشل أرسنال في الفوز خارح قواعده، لينتظر الحسم غدًا في لقاء الإياب على أرضية ملعب الإمارات.

القائد الفرنسي لوران كوسيلني أكد أهمية المسابقة للجنرز، قائلاً: "الدوري الأوروبي يظل مسابقة كبيرة، نحن لسنا في دوري الأبطال للموسم الثاني، وقد نشارك به الموسم المقبل".

وواصل: "لكن الدوري الأوروبي الموسم الحالي، يضم فرق كبيرة، مثل تشيلسي ونابولي، فالنسيا، اعتقد أنها بطولة كبيرة، أكثر من العام الماضية، كل عام تزداد إثارة".

اختيارات المحررين

وتابع: "الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد باللقب، وهي فرصة كبيرة لنا من أجل المشاركة في دوري الأبطال، لدينا مباراة مهمة غدًا، من أجل التأهل، وسنعمل على الوصول للنهائي من أجل التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل".

جاريدو: أعمل من أجل العين ولا يهمني مدة عقدي

ويعيش أرسنال ثاني مواسمه في المسابقة الأوروبية بعدما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا عقب 19 موسمًا في دوري الأبطال.

إغلاق