خاص .. كوستينيا: الغيور فقط الذي لا يحب رونالدو

أكد كوستينيا زميل كريستيانو رونالدو السابق أن سعي البرتغالي نحو الكمال في كرة القدم أمر عظيم

أكد كوستينيا زميل كريستيانو رونالدو السابق في البرتغال أن سعي البرتغالي نحو الكمال في كرة القدم أمر عظيم حيث أنه ينزعج إذا فاته حتى ضربة واحدة في التدريب .

يعتبر رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات واحدًا من أفضل اللاعبين على الإطلاق ، حيث تألق مع مانشستر يونايتد وريال مدريد قبل الانضمام إلى نادي يوفنتوس الحالي في 2018.

ويعتقد كوستينيا أن زميله لن يكون اللاعب الذي هو عليه اليوم، و أنه يسعى دائمًا ليكون أفضل ما يكون.

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وقال كوستينيا لـ Goal "لاعبو مدريد كانوا يقومون بإطلاق 20 كرة ، فشل رونالدو في تسجيل كرة واحدة فقط، وفشل معظم اللاعبين الآخرين في تسجيل ستة أو عشرة".

وتابع "عندما فشل، بدأ الجميع يمزحون معه وأصبح منزعجًا للغاية. ثم حمل حقيبة من الكرات وذهب ليطلق الكرة بمفرده على المرمى. بالنسبة له ، كان عليه أن يصيب 20 جيدًا. كم عدد اللاعبين الذين يمكنهم القيام بذلك؟ ".

وأضاف "أظهر شخصيته. لا يسمح لنفسه أن يفوت فرصة واحدة. هذا مهم للغاية. بعض الناس يرونه مستاء على أرض الملعب لأن التمرير ليس جيدًا أو يفعل تسديدة سيئة ويسيئون فهمه. شخصيته مثل هذا ".

وواصل "حتى أنني سألت مورينيو بعد التدريب:" ماذا حدث مع كريستيانو؟ " قال لي أنه يتركه وأنه سيكون جاهزًا. لقد كان شديد التركيز على ما كان عليه فعله حتى أنه لم يقبل تفويت ، خاصة عندما كان الجميع يمزحون وكانوا يعلمون أنه سيغضب. إنه لاعب كرة قدم رائع "

وأكمل كوستينيا حديثه عن البرتغالي حيث قال : "يمكنك أن ترى على الفور أنه يريد أن يصبح الأفضل". "لقد تدرب ليكون الأفضل. لقد كان مذهلاً حقًا.

وكان كوستينيا قد لعب بجانب رونالدو في كل من يورو 2004 وكأس العالم 2006 .

وتابع "أنه لاعب يحترم اللاعبين الأكبر سناً وطرح الكثير من الأسئلة ليصبح أفضل. شيئًا فشيئًا ، أخذ مكانه في الفريق ، واستفادت البرتغال كثيرًا من شخصيته وقيادته.

وأضاف "يعمل بجدية. لا يجلس وينتظر وصول الأشياء إليه. يبحث عن كيف يكون لاعبًا أفضل. إذا رأى أشخاصًا يقولون أن أحدهم في فريق المعارضة أفضل منه ، فيجب عليه أن يريه العالم الذي هو الأفضل حقًا.

وأردف "لقد استفاد كثيرًا من السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد ، وقد جعله هذا الفريق أكثر عدوانية. علمه متى يتلاعب بالكرة ومتى يمرر الكرة. ومع ذلك ، كان إيمانه قويًا جدًا لدرجة أنه سيرتقي في صفوفه.

واختتم "ليس من الممكن ألا تحب رونالدو إلا إذا كنت تشعر بالغيرة. إنه متواضع وأنا سعيد بالنجاح الذي حققه اليوم. رأيته يعمل ليصبح الأفضل وأنا برتغالي ، لذلك يجعلني فخورًا."

يذكر أن يوفنتوس قد لعب ضد ميلان في بطولة كأس إيطاليا فى ذهاب الدور النصف النهائي و انتهت بنتيجة 1/1، ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره ميلان في مباراة الإياب بدور النصف النهائي يوم الجمعة 12 يونيو 2020