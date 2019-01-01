كوستا يعترف بالمخالفة الضريبية وينجو من السجن

واقعة جديدة في المحاكم الإسبانية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أقر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد أمام المحكمة رقم 48 في بلازا كاستيا، بتورطه في مخالفة ضريبية.

ووفقاً لصحيفة إل موندو، فإن كوستا المطالب بمبلغ 1.1 مليون يورو أمام الضرائب، قد قبل الإدانة، التي تأتي مصحوبة بعقوبة السجن لمدة 6 أشهر.

وبحسب الصحيفة فإن العقوبة لن يتم تطبيقها، بل سيتم استبدالها بغرامة مالية.

وتعود الواقعة إلى عام 2014، وستبلغ الغرامة على إثرها مبلغ 600 ألف يورو.

يذكر أنها وقائع متكررة بين اللاعبين الكبار في إسبانيا، حيث تورط بها أمثال ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق.